Sweet Loving Sex with a Pigtail Girl - Мы вернулись с еще одной милой миниатюрной леди! На этот раз у нас есть милая блондинка с косичками! Используйте игрушки, меняйте ее наряды и наслаждайтесь.
Разблокированная игра/ портирована на Android
— может не работать на некоторых устройствах
Скачать Sweet Loving Sex with a Pigtail Girl (Мод, Unlocked) v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.