Описание

Sister — это визуальная новелла с уклоном в психологическое превосходство и повседневную тактику власти. Ты играешь за Наоки, парня, попавшего в ДТП… и чудом обретшего роскошную жизнь. Каждые 5 минут — новые манипуляции, новые приказы, новые реакции сестёр, чья вина сковывает им язык. Они пытаются сохранить лицо, а ты — расширяешь свои границы. Кто здесь заложник, а кто — король? И что случится, если кто-то всё-таки заговорит?





В Sister упор сделан на контроль через слабость и развитие отношений с героями. От требований принести завтрак — до приказов, от которых краснеет даже экран. Твоё влияние растёт по мере сюжетных выборов, а финалы отражают каждую твою победу или просчёт. Игра полностью на русском, работает офлайн, донат не мешает, но может открыть новые сцены. Заходи — и проверь, как далеко можно зайти, если никто не смеет сказать «нет».