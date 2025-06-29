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Sister x Slaves (Мод, Unlocked)

Sister x Slaves (Мод, Unlocked) v1.00

Доминируй в апартаментах, где твои враги боятся даже дышать рядом

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Версия:
1.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Sister — это визуальная новелла с уклоном в психологическое превосходство и повседневную тактику власти. Ты играешь за Наоки, парня, попавшего в ДТП… и чудом обретшего роскошную жизнь. Каждые 5 минут — новые манипуляции, новые приказы, новые реакции сестёр, чья вина сковывает им язык. Они пытаются сохранить лицо, а ты — расширяешь свои границы. Кто здесь заложник, а кто — король? И что случится, если кто-то всё-таки заговорит?


В Sister упор сделан на контроль через слабость и развитие отношений с героями. От требований принести завтрак — до приказов, от которых краснеет даже экран. Твоё влияние растёт по мере сюжетных выборов, а финалы отражают каждую твою победу или просчёт. Игра полностью на русском, работает офлайн, донат не мешает, но может открыть новые сцены. Заходи — и проверь, как далеко можно зайти, если никто не смеет сказать «нет».


Информация о модах
  • Разблокированная игра / Портирована на Android

Примечание: для игры вам понадобится «kirikiroid2». (ссылка на скачивание платного приложения ниже)

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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