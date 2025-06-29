Sister x Slaves (Мод, Unlocked) v1.00
Доминируй в апартаментах, где твои враги боятся даже дышать рядом
Sister — это визуальная новелла с уклоном в психологическое превосходство и повседневную тактику власти. Ты играешь за Наоки, парня, попавшего в ДТП… и чудом обретшего роскошную жизнь. Каждые 5 минут — новые манипуляции, новые приказы, новые реакции сестёр, чья вина сковывает им язык. Они пытаются сохранить лицо, а ты — расширяешь свои границы. Кто здесь заложник, а кто — король? И что случится, если кто-то всё-таки заговорит?
В Sister упор сделан на контроль через слабость и развитие отношений с героями. От требований принести завтрак — до приказов, от которых краснеет даже экран. Твоё влияние растёт по мере сюжетных выборов, а финалы отражают каждую твою победу или просчёт. Игра полностью на русском, работает офлайн, донат не мешает, но может открыть новые сцены. Заходи — и проверь, как далеко можно зайти, если никто не смеет сказать «нет».
- Разблокированная игра / Портирована на Android
Примечание: для игры вам понадобится «kirikiroid2». (ссылка на скачивание платного приложения ниже)
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.