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Me and the Country Girl’s Naughty Summer Vacation (Мод, Unlocked)

Me and the Country Girl’s Naughty Summer Vacation (Мод, Unlocked) v1.0.0

Летний драйв деревни: прогулки по полям, тайные свидания и игры у реки

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 21:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Me and the Country Girl's Naughty Summer Vacation — это 3D-RPG-симулятор каникул, в котором ты, городской парень, возвращаешься в тихую деревню. С первых секунд понятно: каждые пять минут ты бегаешь по полям, трясёшь кусты ежевики и заводишь разговор с соседской красавицей, стараясь выбрать правильную реплику. Время тикает, соловьи щебечут, а календарь показывает первый из тридцати жарких дней. Успеешь ли набрать очков симпатии, пока звон цикад не стихнет?


Дальше запускается 30-дневный таймер: утро приносит бонусы на рыбалке, полдень зовёт на рынок за арбузом, а ночь — ловить светлячков у ручья. Правильная локация и час открывают скрытые анимации, добавляют позы в фотомоде и усиливают 3D-свободу. Собери 10 ракушек, помоги бабушке с урожаем, прокати героиню на мопеде — и финальные сцены вспыхнут жарче августовского заката. Время летит, так что хватай сачок, смелость и сделай лето незабываемым!


Информация о модах
  • Портировано на Android
  • Английская версия
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 Теги темы: Unlocked

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