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Echoes of 2990 (18+)

Echoes of 2990 (18+) vChapter 1

Видишь завтрашний космос? Сорви цепи сегодня и перепиши судьбу галактик

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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:10
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Echoes of 2990 — киберпанковский визуальный роман-RPG, где 2990-й год обжигает неоновые руины. Ты — вчерашний выпускник, сегодня мятежный панк с пророческими вспышками после рокового удара учителя. Каждые пять минут в кабине звёздного фургона «Скат» ты выбираешь, куда прыгнуть: патрульный астероид, космостанция пиратов или дипломатический бал на орбите. Один неверный клик — и экипажу конец; правильный — ещё шаг к свободе.


Открывай пророческие решения на ветвях событий: пять рас Андромеды, 30 планет, 40 апгрейдов корабля — от квантового сада до плазменных турелей — и шкала репутации, скачущая быстрее пульса. Гаремная дипломатия с дерзкими офицерками открывает эксклюзивные CG и новые ветви сюжета. Игра offline дружит с ПК и Steam Deck; онлайн-режим делится концовками, а донат — только скины. Сезоны уже стартовали: прыгай в гипер и перепиши галактику заново!


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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