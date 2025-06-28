Описание

Echoes of 2990 — киберпанковский визуальный роман-RPG, где 2990-й год обжигает неоновые руины. Ты — вчерашний выпускник, сегодня мятежный панк с пророческими вспышками после рокового удара учителя. Каждые пять минут в кабине звёздного фургона «Скат» ты выбираешь, куда прыгнуть: патрульный астероид, космостанция пиратов или дипломатический бал на орбите. Один неверный клик — и экипажу конец; правильный — ещё шаг к свободе.





Открывай пророческие решения на ветвях событий: пять рас Андромеды, 30 планет, 40 апгрейдов корабля — от квантового сада до плазменных турелей — и шкала репутации, скачущая быстрее пульса. Гаремная дипломатия с дерзкими офицерками открывает эксклюзивные CG и новые ветви сюжета. Игра offline дружит с ПК и Steam Deck; онлайн-режим делится концовками, а донат — только скины. Сезоны уже стартовали: прыгай в гипер и перепиши галактику заново!