Echoes of 2990 (18+) vChapter 1
Видишь завтрашний космос? Сорви цепи сегодня и перепиши судьбу галактик
Echoes of 2990 — киберпанковский визуальный роман-RPG, где 2990-й год обжигает неоновые руины. Ты — вчерашний выпускник, сегодня мятежный панк с пророческими вспышками после рокового удара учителя. Каждые пять минут в кабине звёздного фургона «Скат» ты выбираешь, куда прыгнуть: патрульный астероид, космостанция пиратов или дипломатический бал на орбите. Один неверный клик — и экипажу конец; правильный — ещё шаг к свободе.
Открывай пророческие решения на ветвях событий: пять рас Андромеды, 30 планет, 40 апгрейдов корабля — от квантового сада до плазменных турелей — и шкала репутации, скачущая быстрее пульса. Гаремная дипломатия с дерзкими офицерками открывает эксклюзивные CG и новые ветви сюжета. Игра offline дружит с ПК и Steam Deck; онлайн-режим делится концовками, а донат — только скины. Сезоны уже стартовали: прыгай в гипер и перепиши галактику заново!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.