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Bang A Lot (Мод меню)

Bang A Lot (Мод меню) v0.1.40

Кликай вайфу-отряд, побеждай 5×5 и перепиши временную линию с куражом

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Версия:
0.1.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 01:47
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

В мобильном idle-экшене Bang A Lot ты собираешь пятёрку опасно обаятельных героинь, чтобы за пару минут разнести вражескую команду и за-лутать кристаллы хроно-энергии. Бой проходит автоматически, а твоё дело — вовремя прожимать ульту, тасовать позиции и ловить “идеальное комбо”, пока шкала драйва не заполнилась. Каждая победа приносит фрагменты истории: кибер-Токио, викторианский бал, постап суровые дюны. Герои растут от “R” до “SSR”: меняешь артефакт, поднимаешь уровень привязанности — и девчонка раскрывает личные мотивы, помогающие спасти линию времени от переписывания тираничным синдикатом.


Вторая петля — асинхронные 5v5 сражения между гильдиями. Ставишь отряд на защиту, сам идёшь в набег и пробуешь сорвать чужую викторию. За рейтинг дают билеты на ивенты: временные порталы открывают главы с романтикой, юмором и фан-сервисом, оставляя подробности за кадром, чтобы игрок додумал сам. Оффлайн-фарм приносит ресурсы без входа, донат ограничен скинами и ускорителями, а каждый сезон добавляет новую вайфу-профи и арену с уникальной механикой. Прокачивай навыки, экспериментируй с составом и докажи, что даже дерзкий отряд может спасти вселенную.


Информация о модах

1. Меню модов

2. Режим Бога

3. Урон

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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