Bang A Lot (Мод меню) v0.1.40
Кликай вайфу-отряд, побеждай 5×5 и перепиши временную линию с куражом
В мобильном idle-экшене Bang A Lot ты собираешь пятёрку опасно обаятельных героинь, чтобы за пару минут разнести вражескую команду и за-лутать кристаллы хроно-энергии. Бой проходит автоматически, а твоё дело — вовремя прожимать ульту, тасовать позиции и ловить “идеальное комбо”, пока шкала драйва не заполнилась. Каждая победа приносит фрагменты истории: кибер-Токио, викторианский бал, постап суровые дюны. Герои растут от “R” до “SSR”: меняешь артефакт, поднимаешь уровень привязанности — и девчонка раскрывает личные мотивы, помогающие спасти линию времени от переписывания тираничным синдикатом.
Вторая петля — асинхронные 5v5 сражения между гильдиями. Ставишь отряд на защиту, сам идёшь в набег и пробуешь сорвать чужую викторию. За рейтинг дают билеты на ивенты: временные порталы открывают главы с романтикой, юмором и фан-сервисом, оставляя подробности за кадром, чтобы игрок додумал сам. Оффлайн-фарм приносит ресурсы без входа, донат ограничен скинами и ускорителями, а каждый сезон добавляет новую вайфу-профи и арену с уникальной механикой. Прокачивай навыки, экспериментируй с составом и докажи, что даже дерзкий отряд может спасти вселенную.
1. Меню модов
2. Режим Бога
3. Урон
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.