Описание

В мобильном idle-экшене Bang A Lot ты собираешь пятёрку опасно обаятельных героинь, чтобы за пару минут разнести вражескую команду и за-лутать кристаллы хроно-энергии. Бой проходит автоматически, а твоё дело — вовремя прожимать ульту, тасовать позиции и ловить “идеальное комбо”, пока шкала драйва не заполнилась. Каждая победа приносит фрагменты истории: кибер-Токио, викторианский бал, постап суровые дюны. Герои растут от “R” до “SSR”: меняешь артефакт, поднимаешь уровень привязанности — и девчонка раскрывает личные мотивы, помогающие спасти линию времени от переписывания тираничным синдикатом.





Вторая петля — асинхронные 5v5 сражения между гильдиями. Ставишь отряд на защиту, сам идёшь в набег и пробуешь сорвать чужую викторию. За рейтинг дают билеты на ивенты: временные порталы открывают главы с романтикой, юмором и фан-сервисом, оставляя подробности за кадром, чтобы игрок додумал сам. Оффлайн-фарм приносит ресурсы без входа, донат ограничен скинами и ускорителями, а каждый сезон добавляет новую вайфу-профи и арену с уникальной механикой. Прокачивай навыки, экспериментируй с составом и докажи, что даже дерзкий отряд может спасти вселенную.