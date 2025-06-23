Описание

World of Witchcraft разворачивает тёмное фэнтезийное повествование о короле-завоевателе, чья жажда власти приводит к запретному воскрешению погибшего наследника. Возродившийся принц-нежить охотится на ведьм, стоящих между троном и новыми землями. Игрок берёт под контроль этого антагониста, объединяя сюжетную ARPG-кампанию и элементы стратегии: продвигайтесь по провинциям, собирайте фрагменты души соперников, разблокируйте магические формы и решайте, останется ли герой бездушным оружием или обретёт искры памяти.





Боевые системы строятся на динамике «герой + отряд»: командуйте легионами скелетов, ткачами проклятий и духами-берсерками, переключаясь между руническим мечом и колдовскими сигилами. Каждая победа над ковеном дарит эссенцию, которую тратите на усиление замка-крипты, исследование ветвей навыков и улучшение тактических умений — от поглощения маны до призыва катапульт-баньши. В перерывах между рейдами вы управляете ресурсами, выбираете моральные решения во дворцовых интригах и готовите уникальные перки перед следующим штурмом. Сочетание глубокой истории о коррупции и настраиваемого геймплея делает игру привлекательной для поклонников сурового средневекового фэнтези и тактических сражений.