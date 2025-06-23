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World of Witchcraft (18+)

World of Witchcraft (18+) v1.0

Встань из могилы и веди армию нежити против ковенов ведьм в мрачной RPG-эпопее
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 447 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
197
Описание

World of Witchcraft разворачивает тёмное фэнтезийное повествование о короле-завоевателе, чья жажда власти приводит к запретному воскрешению погибшего наследника. Возродившийся принц-нежить охотится на ведьм, стоящих между троном и новыми землями. Игрок берёт под контроль этого антагониста, объединяя сюжетную ARPG-кампанию и элементы стратегии: продвигайтесь по провинциям, собирайте фрагменты души соперников, разблокируйте магические формы и решайте, останется ли герой бездушным оружием или обретёт искры памяти.


Боевые системы строятся на динамике «герой + отряд»: командуйте легионами скелетов, ткачами проклятий и духами-берсерками, переключаясь между руническим мечом и колдовскими сигилами. Каждая победа над ковеном дарит эссенцию, которую тратите на усиление замка-крипты, исследование ветвей навыков и улучшение тактических умений — от поглощения маны до призыва катапульт-баньши. В перерывах между рейдами вы управляете ресурсами, выбираете моральные решения во дворцовых интригах и готовите уникальные перки перед следующим штурмом. Сочетание глубокой истории о коррупции и настраиваемого геймплея делает игру привлекательной для поклонников сурового средневекового фэнтези и тактических сражений.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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