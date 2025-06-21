Описание

The Flirtatious Five переносит тебя на пыльные просторы Дикого Запада, где семейная ферма героя и весь Сонгвилл рискуют стать добычей алчного магната. Каждые пять минут ты мчишься по каньонам, разыскиваешь подсказки о местонахождении легендарного клада и вербуешь сводных братьев и сестёр, о которых прежде лишь слышал. Основная петля проста: разговоры в салунах — перестрелки у амбаров — верховая разведка в пустыне, и вновь к костру обсуждать следующие шаги.





В походе тебя ждут кооперативные ограбления поездов, пошаговые дуэли с головорезами и прокачка семейного таланта: кузнец усиливает револьвер, картограф открывает тайные тропы, актриса отвлекает охрану. Собранные золотые слитки вкладывай в ранчо: укрепи амбары, добавь водяную мельницу и повысь лояльность горожан, чтобы финальный выкуп прошёл без выстрелов. Сможешь ли ты спасти родину и обнаружить, за что на самом деле пропал отец?