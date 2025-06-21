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The Flirtatious Five (18+)

The Flirtatious Five (18+) 0.01.00.1

Поиски сокровища ради спасения города и возвращения семейной фермы и чести
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Версия:
0.01.00.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
69
Скриншоты
Описание

The Flirtatious Five переносит тебя на пыльные просторы Дикого Запада, где семейная ферма героя и весь Сонгвилл рискуют стать добычей алчного магната. Каждые пять минут ты мчишься по каньонам, разыскиваешь подсказки о местонахождении легендарного клада и вербуешь сводных братьев и сестёр, о которых прежде лишь слышал. Основная петля проста: разговоры в салунах — перестрелки у амбаров — верховая разведка в пустыне, и вновь к костру обсуждать следующие шаги.


В походе тебя ждут кооперативные ограбления поездов, пошаговые дуэли с головорезами и прокачка семейного таланта: кузнец усиливает револьвер, картограф открывает тайные тропы, актриса отвлекает охрану. Собранные золотые слитки вкладывай в ранчо: укрепи амбары, добавь водяную мельницу и повысь лояльность горожан, чтобы финальный выкуп прошёл без выстрелов. Сможешь ли ты спасти родину и обнаружить, за что на самом деле пропал отец?


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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