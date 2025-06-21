The Flirtatious Five (18+) 0.01.00.1
Поиски сокровища ради спасения города и возвращения семейной фермы и чести
The Flirtatious Five переносит тебя на пыльные просторы Дикого Запада, где семейная ферма героя и весь Сонгвилл рискуют стать добычей алчного магната. Каждые пять минут ты мчишься по каньонам, разыскиваешь подсказки о местонахождении легендарного клада и вербуешь сводных братьев и сестёр, о которых прежде лишь слышал. Основная петля проста: разговоры в салунах — перестрелки у амбаров — верховая разведка в пустыне, и вновь к костру обсуждать следующие шаги.
В походе тебя ждут кооперативные ограбления поездов, пошаговые дуэли с головорезами и прокачка семейного таланта: кузнец усиливает револьвер, картограф открывает тайные тропы, актриса отвлекает охрану. Собранные золотые слитки вкладывай в ранчо: укрепи амбары, добавь водяную мельницу и повысь лояльность горожан, чтобы финальный выкуп прошёл без выстрелов. Сможешь ли ты спасти родину и обнаружить, за что на самом деле пропал отец?
Полная версия
Скачать The Flirtatious Five (18+) v0.01.00.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.