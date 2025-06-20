Описание

Thorns Beneath the Wings переносит вас в мрачное фэнтези-королевство, где эльфийские дворцы рушатся под тяжестью амбиций, а древняя магия часто оборачивается проклятием. Главные герои — Серенет, отважная фея-целительница, и Кэлен, рыцарь-человек, клявшийся защищать своё королевство. Они принимают приказ спасти похищенную принцессу и вступают в Лес Мирлаэн, лабиринт, где каждое дерево шепчет о старых войнах, а каждое озеро таит иллюзорные образы прошлого. У них лишь один сомнительный проводник — загадочный отшельник Олгрун, чьи намерения кажутся столь же искажёнными, как его внешность.





По мере продвижения Серенет и Кэлен сталкиваются с испытаниями не только клинка, но и сердца: соблазн власти, страх утратить доверие, угроза скрытой коррупции. Решения, которые принимает игрок, влияют на отношения внутри трио и на исход переговоров с эльфийским лордом. Сюжет поднимает темы преданности, искушения и границ личной свободы, не уходя в графические детали. Каждый эпизод углубляет интригу и ставит новые моральные дилеммы: сохраните ли вы хрупкий союз — или позволите теням Мирлаэна разорвать узы любви и долга?