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Thorns Beneath the Wings (18+)

Thorns Beneath the Wings (18+) 0.2

Испытайте любовь и предательство в смертельно опасном, тайном лесу Мирлаэн
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 202 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
82
Скриншоты
Описание

Thorns Beneath the Wings переносит вас в мрачное фэнтези-королевство, где эльфийские дворцы рушатся под тяжестью амбиций, а древняя магия часто оборачивается проклятием. Главные герои — Серенет, отважная фея-целительница, и Кэлен, рыцарь-человек, клявшийся защищать своё королевство. Они принимают приказ спасти похищенную принцессу и вступают в Лес Мирлаэн, лабиринт, где каждое дерево шепчет о старых войнах, а каждое озеро таит иллюзорные образы прошлого. У них лишь один сомнительный проводник — загадочный отшельник Олгрун, чьи намерения кажутся столь же искажёнными, как его внешность.


По мере продвижения Серенет и Кэлен сталкиваются с испытаниями не только клинка, но и сердца: соблазн власти, страх утратить доверие, угроза скрытой коррупции. Решения, которые принимает игрок, влияют на отношения внутри трио и на исход переговоров с эльфийским лордом. Сюжет поднимает темы преданности, искушения и границ личной свободы, не уходя в графические детали. Каждый эпизод углубляет интригу и ставит новые моральные дилеммы: сохраните ли вы хрупкий союз — или позволите теням Мирлаэна разорвать узы любви и долга?


Информация о модах

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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