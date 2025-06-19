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The Perfect Paradise (18+)

The Perfect Paradise (18+) Chapter 1

Когда реальность трещит, решай судьбу семьи, любви и мира шаг за шагом
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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
333
Скриншоты
Описание

The Perfect Paradise — сюжетная психологическая RPG-новелла, в которой ты играешь за разумного айтишника Эйдена в современном пригороде, где реальность медленно рвётся по швам. Каждые пять минут ты замечаешь новый нелогичный сбой: смещающиеся стены, повторяющиеся лица, пропущенные часы. Твоя петля геймплея — исследовать дом и район, сопоставлять улики, выбирать ответы в диалогах и проверять, что ещё поедет крыша. Финал первого дня обещает перевернуть всю картину.


По мере продвижения ты открываешь моральные выборы с более чем 40 развилками, собираешь «шрамы памяти», влияющие на характеристики логики и эмпатии, и решаешь психологические головоломки вроде расстановки знаков в зациклившихся газетах. Каждый эпизод добавляет новые механики: дневник с графом улик, тесты реальности, дерево отношений семьи. Автосохранения работают офлайн, донат ограничен скинами. Заверши восемь глав или возвращайся за альтернативными концовками, если осмелишься.


Информация о модах

Полная версия

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