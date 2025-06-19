Описание

The Perfect Paradise — сюжетная психологическая RPG-новелла, в которой ты играешь за разумного айтишника Эйдена в современном пригороде, где реальность медленно рвётся по швам. Каждые пять минут ты замечаешь новый нелогичный сбой: смещающиеся стены, повторяющиеся лица, пропущенные часы. Твоя петля геймплея — исследовать дом и район, сопоставлять улики, выбирать ответы в диалогах и проверять, что ещё поедет крыша. Финал первого дня обещает перевернуть всю картину.





По мере продвижения ты открываешь моральные выборы с более чем 40 развилками, собираешь «шрамы памяти», влияющие на характеристики логики и эмпатии, и решаешь психологические головоломки вроде расстановки знаков в зациклившихся газетах. Каждый эпизод добавляет новые механики: дневник с графом улик, тесты реальности, дерево отношений семьи. Автосохранения работают офлайн, донат ограничен скинами. Заверши восемь глав или возвращайся за альтернативными концовками, если осмелишься.