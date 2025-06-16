Описание

Bimbos Pornstars — откровенная визуальная новелла 18+ в современном мегаполисе, где ты ведёшь начинающего агента по миру гламурных моделей. Каждые пять минут ты читаешь пикантный диалог, выбираешь реплику и смотришь, как героиня реагирует: стеснительно, дерзко или страстно. Фотореалистичные CG освещают каждую сцену, а гибкая система выборов моментально меняет ветку сюжета. Достаточно одного неверного слова — и сюжет свернёт в неожиданное удовольствие.





Пять эпизодов, 40+ иллюстраций в галерее и семь финалов задают долгую цель: открыть каждую карточку и собрать коллекцию сцен. Лояльность героинь растёт через подарки и мини-игру «менеджмент съёмок», а шкала репутации определяет, получишь ли ты топ-контракт или утонешь в скандале. Автосохранения, озвучка на двух языках, офлайн-режим и модуль цензуры делают игру удобной в поездке. Скачивай, погрузись и реши, кто станет твоей звездой.