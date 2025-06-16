Bimbos Pornstars (18+) 1.0
Бесконечные интриги, выборы и откровенные сцены в мире ярких соблазнов
Bimbos Pornstars — откровенная визуальная новелла 18+ в современном мегаполисе, где ты ведёшь начинающего агента по миру гламурных моделей. Каждые пять минут ты читаешь пикантный диалог, выбираешь реплику и смотришь, как героиня реагирует: стеснительно, дерзко или страстно. Фотореалистичные CG освещают каждую сцену, а гибкая система выборов моментально меняет ветку сюжета. Достаточно одного неверного слова — и сюжет свернёт в неожиданное удовольствие.
Пять эпизодов, 40+ иллюстраций в галерее и семь финалов задают долгую цель: открыть каждую карточку и собрать коллекцию сцен. Лояльность героинь растёт через подарки и мини-игру «менеджмент съёмок», а шкала репутации определяет, получишь ли ты топ-контракт или утонешь в скандале. Автосохранения, озвучка на двух языках, офлайн-режим и модуль цензуры делают игру удобной в поездке. Скачивай, погрузись и реши, кто станет твоей звездой.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.