Описание

В Life With a Flirty Step-Sister ты жил по расписанию, пока розоволосая комета из прошлого не ввалилась в твою квартиру со словами «буду временно здесь». С этого момента обычные вечера превращаются в череду проверок на самообладание: один диван на двоих, забытые халаты в ванной, шутки на грани. Ты решаешь, куда двигаться дальше — держать дистанцию или поддаться искре, которая щёлкает при каждом взгляде. Вариативные выборы ведут к дружеским подколам, неловким признаниям или к сценам, где воздух становится слишком горячим даже для открытого окна.





История раскрывается через живые диалоги, короткие бытовые эпизоды и моменты «а что будет, если…», когда в дверь стучатся друзья, родители или новые возможности. Откровенные сцены встроены в сюжет, а не вставлены ради галочки — здесь важны эмоции и последствия: скажешь «останься» — с утра будете пить кофе в одной футболке; отойдёшь в сторону — и мир предложит другой путь. Твоё решение формирует не только отношения, но и финал, где выясняется, насколько близкими могут стать сводные.