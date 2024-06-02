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New Antioch (18+)

New Antioch (18+) R0.4

6
2
Скачать (336 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
R0.4
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 336 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
10 863

«Новая Антиохия» - это взрослый визуальный роман, который разворачивается в постапокалиптическом мире спустя тысячелетия после древнего конфликта, который уничтожил цивилизацию. Человечество оказалось в новой феодальной эпохе, где царит беспощадная политика, вечные войны и загадочный репродуктивный кризис, приговаривая его к медленному вымиранию.


Погрузитесь в захватывающий мир «Новой Антиохии», где каждое решение имеет свои последствия и каждый выбор влияет на судьбу героев и их выживание. Раскройте темные тайны этого угнетенного мира, столкнитесь с моральными дилеммами и сделайте невероятные открытия, раскрывающие истину о прошлом и будущем.


Приготовьтесь к потрясающей визуальной атмосфере, глубокому сюжету и многочисленным персонажам, каждый из которых имеет свои секреты, мотивации и цели. Вам предстоит пройти через опасности и испытания, взаимодействуя с уникальной культурой, технологиями и политическими интригами, чтобы попытаться изменить судьбу этого мира и обрести новую надежду.


В «Новой Антиохии» вы будете подниматься против системы, искать союзников, разгадывать загадки и сталкиваться с непредсказуемыми поворотами событий. Выберите свой путь, определите свои цели и станьте героем или предателем в этом опасном мире, где каждое действие имеет весомые последствия. Готовы ли вы принять вызов и изменить ход истории «Новой Антиохии»?


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Информация о модах

Полная версия

Скачать New Antioch (18+) R0.4 взлом

Скачать New Antioch (18+)
336 Мб
Ссылка 2
336 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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