«Новая Антиохия» - это взрослый визуальный роман, который разворачивается в постапокалиптическом мире спустя тысячелетия после древнего конфликта, который уничтожил цивилизацию. Человечество оказалось в новой феодальной эпохе, где царит беспощадная политика, вечные войны и загадочный репродуктивный кризис, приговаривая его к медленному вымиранию.





Погрузитесь в захватывающий мир «Новой Антиохии», где каждое решение имеет свои последствия и каждый выбор влияет на судьбу героев и их выживание. Раскройте темные тайны этого угнетенного мира, столкнитесь с моральными дилеммами и сделайте невероятные открытия, раскрывающие истину о прошлом и будущем.





Приготовьтесь к потрясающей визуальной атмосфере, глубокому сюжету и многочисленным персонажам, каждый из которых имеет свои секреты, мотивации и цели. Вам предстоит пройти через опасности и испытания, взаимодействуя с уникальной культурой, технологиями и политическими интригами, чтобы попытаться изменить судьбу этого мира и обрести новую надежду.





В «Новой Антиохии» вы будете подниматься против системы, искать союзников, разгадывать загадки и сталкиваться с непредсказуемыми поворотами событий. Выберите свой путь, определите свои цели и станьте героем или предателем в этом опасном мире, где каждое действие имеет весомые последствия. Готовы ли вы принять вызов и изменить ход истории «Новой Антиохии»?