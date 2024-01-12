But I’m the Bad Guy (18+) - Попробуйте себя в роли доктора, занесенного в черный список и пытающегося приспособиться к жизни жителей маленького городка в глуши. Раскройте грязные секреты, которые они хорошо спрятали, и постарайтесь сохранить рассудок от искушений, с которыми вы столкнетесь. Вам предстоит отправиться в незабываемое путешествие, где каждое решение может иметь серьезные последствия.





Вас ждет загадочный городок с его темными улочками и запущенными зданиями. Исследуйте его, разгадывайте головоломки и раскройте секреты, которые прячутся в его уголках. Встретьтесь с разнообразными жителями этого места, узнайте их истории и помогайте им с их проблемами. Однако будьте осторожны, ведь каждый персонаж может иметь свои собственные скрытые мотивы.





Ваш путь будет полон сложных моральных выборов. Столкнитесь с этическими дилеммами и решайте, какие действия применить. Ваши решения будут влиять на ход сюжета и на итоговый результат. Постарайтесь сохранить свой рассудок, не сгореть на искушениях и оставаться верным своим принципам.





Раскройте различные головоломки и загадки, которые охраняют тайны городка. Найдите скрытые предметы, решите сложные головоломки и проникните в глубину загадочного прошлого этого места. Погрузитесь в захватывающую атмосферу мрачного городка с помощью великолепной графики и звукового оформления. Реалистичные детали и мрачная обстановка погрузят вас в мир тайн и загадок. Сможете ли вы раскрыть все секреты и сохранить свой рассудок? Время покажет.