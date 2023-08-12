FreshWomen (18+) - Вы — молодой человек, стремящийся разобраться в том, что произошло с вашим отцом. Однако вы оказываетесь в автомобильной аварии, которая стирает часть ваших воспоминаний. Теперь, начиная с чистого листа, вы переезжаете в новый город, чтобы поступить в колледж. Ваша жизнь на первом курсе становится вихрем событий, когда вы встречаете несколько девушек в этом новом мире, полном веселья, тайн и сексуальности. Вам предстоит исследовать эти новые отношения, строить связи и раскрыть глубокие секреты.





По мере того, как вы погружаетесь в эту новую жизнь, вы постепенно начинаете восстанавливать потерянные воспоминания о вашем отце. Каждое знакомство с девушками и каждое новое приключение приближает вас к разгадке тайны, которая изменит вашу жизнь навсегда.





Этот захватывающий рассказ о поиске и самооткрытии развернется перед вами в колледже, где столкновение реальности и страсти приведет вас к невероятным открытиям и волнующим переживаниям. Готовьтесь к захватывающему путешествию, где любовь, интриги и эмоции будут сопровождать вас на каждом шагу.