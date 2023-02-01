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TGIF (18+)

TGIF (18+) 2.30

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1
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Версия:
2.30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25 949
Скриншоты
Описание

TGIF (18+) - Наш главный герой — амбициозный преподаватель новой школы, который оказывается в центре интересной, но сложной повседневной жизни! От преподавания в престижной академии Queen Stone до лучших соседок дома — эта история заставит вас отправиться в безумное путешествие. Следуйте за ним, пока он проходит через веселые и в то же время романтические события, которые делают его повседневную жизнь одновременно забавной и захватывающей.


Хотите быть частью захватывающей и романтической повседневной жизни? Тогда не пропустите эту поездку на американских горках в путешествии нашего главного героя. Наслаждайтесь юмористическими и в то же время романтическими моментами, которые составляют его путешествие, пока он прокладывает себе путь через все это.


Присоединяйтесь к поездке на американских горках прямо сейчас! Станьте свидетелем путешествия нашего главного героя через интересные и сложные будни в Академии королевы камней и обратно домой с его лучшими соседками. Не пропустите это захватывающее приключение, полное романтики!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать TGIF (18+) v2.30 MOD APK

Скачать TGIF (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Старые версии TGIF (18+)
Version TG 2.00 Version TG 1.90


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о TGIF (18+)


Комментарии (3)
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Bèrg
Bèrg 9 декабря 2023 21:07
Есть русский перевод?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 июля 2023 16:13
Den, со временем размер будет добавляться с каждым обновлением, не всегда точно корректируем написание размера
0
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Den
Den 28 июля 2023 15:49
Игра весит 503мб, с хрена при скачивании она начала весить 546мб?

Den,
Т9 блин, не 546 а 846???
0
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