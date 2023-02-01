Описание

TGIF (18+) - Наш главный герой — амбициозный преподаватель новой школы, который оказывается в центре интересной, но сложной повседневной жизни! От преподавания в престижной академии Queen Stone до лучших соседок дома — эта история заставит вас отправиться в безумное путешествие. Следуйте за ним, пока он проходит через веселые и в то же время романтические события, которые делают его повседневную жизнь одновременно забавной и захватывающей.





Хотите быть частью захватывающей и романтической повседневной жизни? Тогда не пропустите эту поездку на американских горках в путешествии нашего главного героя. Наслаждайтесь юмористическими и в то же время романтическими моментами, которые составляют его путешествие, пока он прокладывает себе путь через все это.





Присоединяйтесь к поездке на американских горках прямо сейчас! Станьте свидетелем путешествия нашего главного героя через интересные и сложные будни в Академии королевы камней и обратно домой с его лучшими соседками. Не пропустите это захватывающее приключение, полное романтики!