Версия:
0.7.5f
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 470
Описание
Действие Wet Sand разворачивается на окраине цивилизации и рассказывает историю главного героя, который ведет жалкую жизнь. Однако в один роковой день ему выпадает невероятный шанс навсегда изменить свою жизнь. Прочувствуйте эту захватывающую историю от начала до конца, с захватывающими рисунками и поворотами сюжета, которые не оставят вас равнодушными!
Вас захватят высококачественные визуальные эффекты и интригующие сюжетные повороты, когда вы раскрываете секреты и следите за приключениями нашего главного героя. Почувствуйте, каково это быть пиратом в открытом море, принимая решения, которые повлияют на ваше путешествие!
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