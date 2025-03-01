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Hokage’s Life (18+)

Hokage’s Life (18+) 0.10

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Версия:
0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
55 555
Скриншоты
Описание

Hokage’s Life (18+) - В игре "Hokage’s Life (18+)" вы берете на себя роль Наруто Узумаки, легендарного хокаге деревни Скрытого Листа. В течение одного дня вы погрузитесь в захватывающий мир Наруто, где вам предстоит столкнуться с различными вызовами и приключениями.


Утром вы просыпаетесь в своем доме и готовитесь к новым испытаниям. Вы сможете выбирать различные активности, такие как тренировки, участие в миссиях или взаимодействие с другими персонажами из мира Наруто. Ваш день будет наполнен различными событиями, где вы сможете использовать свои навыки ниндзя, чтобы справиться с опасностями и защитить свою деревню. Вас ожидают бои с врагами, выполнение миссий, уклонение от ловушек и разгадывание головоломок.


В течение игры вы будете взаимодействовать с другими персонажами из мира Наруто, такими как Сакура Харуно, Саске Учиха и многими другими. Вы сможете развивать свои навыки, участвовать в тренировках и прокачивать своего персонажа.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Hokage’s Life (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Старые версии Hokage’s Life (18+)
Version 0.8 Version 0.9 Version TG 0.9


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