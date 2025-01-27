Описание

Move The Chains (18+) - Игра «Персональное предназначение» (The Calling) представляет увлекательную и захватывающую историю о вашем пути к достижению своих целей и борьбе с невероятными трудностями.





В роли главного героя, вас называют лучшим защитником страны, с грандиозным потенциалом и предложениями от ведущих университетов. Ваша цель - вытащить себя и женщину, которая практически вырастила вас, из неблагоприятных условий свалки, где вы жили. Однако, ночь перед полуфиналом против Mater Dei становится переломным моментом. Реальность, над которой вы так усердно работали, рушится, ставя под вопрос ваш путь и мечты.





Вам предстоит преодолеть серьезные испытания, не только на баскетбольном поле, но и вне него. Вам придется найти в себе силы, чтобы справиться с разочарованием и обрести новую мотивацию. Будут моменты сомнений, но ваше стремление и преданность вашим целям помогут вам преодолеть трудности.