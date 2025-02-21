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Lilith Rising (18+)

Lilith Rising (18+) 2.1.0ns

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Версия:
2.1.0ns
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 801 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 117
Скриншоты
Описание

Lilith Rising (18+) - это визуальная новелла в жанре фэнтези для взрослых, которая предлагает захватывающее приключение и разнообразие элементов, включая интригующий сюжет, романтику, эпические сражения, юмор, драму и сексуальные сцены. В игре вы воплотите роль принца, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда культ демонопоклонников захватывает его землю. Принужденный покинуть свой замок, принц отправляется в изгнание, где его ожидают опасности и сложности.


В ходе своих приключений вы встретите разнообразных компаньонов, каждый из которых имеет свою уникальную историю и личность. Вам предстоит принять сложные решения, стать лидером и спасти свое королевство. В процессе игры вы будете исследовать мир фэнтези, раскрывать тайны, сражаться в эпических битвах и, возможно, найти немного романтики на своем пути.


Важно отметить, что игра содержит элементы сексуальности, которые предназначены для взрослой аудитории. Если вы заинтересованы в увлекательном фэнтезийном приключении, сочетающемся с эротическим содержанием, "Tainted" может предложить вам интересный и разнообразный игровой опыт.


Информация о модах

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Скачать Lilith Rising (18+) 801 Мб Ссылка 2 801 Мб
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Старые версии Lilith Rising (18+)
Version 2.0.11ns Version TG 2.0.11ns


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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