В игре Expectations вы окажетесь в роли главного героя, который после конфликта с отцом оказывается вынужденным переехать в другой город. В новом месте вас ждет встреча с сообществом рыжеволосых людей, которая произойдет случайно. Это откроет новые горизонты и приключения для вашего персонажа.





Вам предстоит исследовать и познать это сообщество, узнать их истории, мотивации и связи. Как игрок, вы будете принимать решения, которые повлияют на развитие и исход истории. Возможно, вы найдете поддержку, новых друзей или даже романтические отношения среди этих рыжеволосых людей.





Expectations предлагает увлекательный сюжет, позволяющий вам погрузиться в мир переживаний, связей и открытий. Ваши решения и выборы будут иметь значение, формируя и развивая вашего героя и взаимодействия с другими персонажами. Готовьтесь к захватывающим моментам, неожиданным поворотам сюжета и возможности принимать ключевые решения, которые определят исход вашего приключения в этом сообществе рыжеволосых людей.