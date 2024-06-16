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Expectations (18+)

Expectations (18+) 0.43

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Скачать (403 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.43
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 403 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 311

В игре Expectations вы окажетесь в роли главного героя, который после конфликта с отцом оказывается вынужденным переехать в другой город. В новом месте вас ждет встреча с сообществом рыжеволосых людей, которая произойдет случайно. Это откроет новые горизонты и приключения для вашего персонажа.


Вам предстоит исследовать и познать это сообщество, узнать их истории, мотивации и связи. Как игрок, вы будете принимать решения, которые повлияют на развитие и исход истории. Возможно, вы найдете поддержку, новых друзей или даже романтические отношения среди этих рыжеволосых людей.


Expectations предлагает увлекательный сюжет, позволяющий вам погрузиться в мир переживаний, связей и открытий. Ваши решения и выборы будут иметь значение, формируя и развивая вашего героя и взаимодействия с другими персонажами. Готовьтесь к захватывающим моментам, неожиданным поворотам сюжета и возможности принимать ключевые решения, которые определят исход вашего приключения в этом сообществе рыжеволосых людей.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Expectations (18+) 0.43 взлом

Скачать Expectations (18+) 403 Мб Ссылка 2 403 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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