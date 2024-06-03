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Dark Magic (18+)

Dark Magic (18+) 0.17.5

4
1
Скачать (40 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.17.5
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 40 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
10 855

Dark Magic - это визуальный роман для взрослой аудитории, представляющий захватывающую историю, полную магии, волшебства и интересных персонажей. Главным героем является молодой человек, выросший в маленьком и обычном городе, который казался ему местом, лишенным особых событий и тайн. Однако, по мере того как время шло, он начал замечать все больше и больше странностей, которые привлекали его внимание.


С каждым днем герой сталкивается с удивительными явлениями и событиями, которые нельзя объяснить обычными способами. Он обнаруживает в себе скрытые способности и связь с тайной магией, которая пронизывает его мир. Теперь его жизнь становится опасной и увлекательной, полной приключений и неожиданностей.


В Dark Magic главный герой отправляется в путешествие, чтобы разгадать загадки своего прошлого, раскрыть свои настоящие способности и раскрыть тайны, которые скрываются в его мире. В ходе своего путешествия он встретит разнообразных персонажей - как союзников, так и противников, которые помогут ему или станут препятствием на его пути. Игра Dark Magic предлагает вам возможность погрузиться в захватывающий мир фэнтези, где вы сможете принимать решения, влияющие на сюжет и развитие отношений с персонажами. Следуя своему собственному пути, вы будете открывать новые горизонты магии и силы, сталкиваясь с опасностями и испытывая страсть и интригу.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия


(Инструкция по установке на русском в архиве)

Скачать Dark Magic (18+) 0.17.5 взлом

Скачать Dark Magic (18+)
40 Мб
Ссылка 2
40 Мб
Архив с игрой (3.7 Гб)
40 Мб
Архив с игрой (3.7 Гб) (Ссылка 2)
40 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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