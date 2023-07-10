Описание

Mystery of Provenance (18+) - В городе Дарк Дрим главный герой сталкивается с загадочными событиями, которые заставляют его задаться вопросами о своем происхождении и собственных способностях. Он начинает свое расследование, чтобы найти своих настоящих родителей и раскрыть тайны, скрывающиеся за его необычными способностями.





По мере того, как он продвигается в своем поиске, главный герой обнаруживает, что люди и симики не просто сосуществуют на Земле, но и имеют долгую историю взаимодействия. Он узнает о древнем договоре между этими двумя расами, о таинственных силовых источниках, которые они разделяют, и о причинах, по которым симики остаются скрытыми для большинства людей. В процессе своего путешествия главный герой заводит друзей и союзников, как среди людей, так и среди симиков. Он вступает в опасные схватки и разгадывает загадки, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и узнать свою настоящую судьбу.





Игра погружает игрока в фэнтезийный мир, где магия, политические интриги и конфликты между расами сочетаются с исследованием личной истории главного героя. Он должен бороться с врагами, преодолеть личные испытания и принимать сложные решения, которые будут влиять на ход исследования и развитие персонажей.





В итоге главный герой раскрывает секреты своего прошлого, сталкивается с потусторонними силами и узнает свое истинное место в этом мире, где люди и симики существуют в тесном взаимодействии.