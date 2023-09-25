Версия:
1.6 + 5 DLCs
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33 763
Описание
AURA: Hentai Cards - это карточная игра с элементами стратегии и визуальной новеллы для взрослой аудитории (18+). В игре представлена фантастическая вселенная, где демоны и люди соперничают за власть и контроль. Вы взаимодействуете с разнообразными персонажами и событиями в этом мире, принимая решения, влияющие на ход сюжета.
Основной сюжет игры связан с борьбой за власть Королевы Демонов и влияние на судьбы миров. Вашей задачей является сбор, улучшение и стратегическое использование карточек с персонажами и магическими способностями. Вы можете выбирать свою сторону: поддерживать Королеву Демонов или присоединиться к человеческой стороне в борьбе против демонов. Ваш выбор влияет на ход событий и развитие сюжета.
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