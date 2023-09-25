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AURA: Hentai Cards (18+)

AURA: Hentai Cards (18+) 1.6 + 5 DLCs

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Версия:
1.6 + 5 DLCs
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33 763
Скриншоты
Описание

AURA: Hentai Cards - это карточная игра с элементами стратегии и визуальной новеллы для взрослой аудитории (18+). В игре представлена фантастическая вселенная, где демоны и люди соперничают за власть и контроль. Вы взаимодействуете с разнообразными персонажами и событиями в этом мире, принимая решения, влияющие на ход сюжета.


Основной сюжет игры связан с борьбой за власть Королевы Демонов и влияние на судьбы миров. Вашей задачей является сбор, улучшение и стратегическое использование карточек с персонажами и магическими способностями. Вы можете выбирать свою сторону: поддерживать Королеву Демонов или присоединиться к человеческой стороне в борьбе против демонов. Ваш выбор влияет на ход событий и развитие сюжета.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать AURA: Hentai Cards (18+) v1.6 + 5 DLCs MOD APK

Скачать AURA: Hentai Cards (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии AURA: Hentai Cards (18+)
Version 0.4 Version 1.5 Version TG 1.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о AURA: Hentai Cards (18+)


Комментарии (2)
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Ннн
Ннн 9 октября 2023 01:34
Это демо версия здесь всего будет несколько сцен
+4
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Грем
Грем 25 сентября 2023 19:15
Это демо или полная версия?
+2
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