Описание

AURA: Hentai Cards - это карточная игра с элементами стратегии и визуальной новеллы для взрослой аудитории (18+). В игре представлена фантастическая вселенная, где демоны и люди соперничают за власть и контроль. Вы взаимодействуете с разнообразными персонажами и событиями в этом мире, принимая решения, влияющие на ход сюжета.





Основной сюжет игры связан с борьбой за власть Королевы Демонов и влияние на судьбы миров. Вашей задачей является сбор, улучшение и стратегическое использование карточек с персонажами и магическими способностями. Вы можете выбирать свою сторону: поддерживать Королеву Демонов или присоединиться к человеческой стороне в борьбе против демонов. Ваш выбор влияет на ход событий и развитие сюжета.