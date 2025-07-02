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Etlina’s Principle (18+)

Etlina’s Principle (18+) v0.04

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Версия:
0.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 191 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 187
Описание

Etlina's Principle - это взрослая игра в жанре визуальной новеллы, которая исследует тему симбиотических жилых костюмов. В игре представлена уникальная история о человечестве, которое открыло новый вид жизни, известный как "Нокс Лимакс" - симбиотические организмы, предоставляющие хозяевам невероятные способности.


В начале игры успешные испытания симбиотов на людях кажутся чудом, но спустя год происходит нечто страшное, что радикально меняет мир. Люди начинают превращаться в слизистых латексоподобных существ, а окружающая среда их окрестностей претерпевает глубокие изменения. Города становятся опасными местами, напоминающими чужие планеты со своей собственной флорой и фауной.


Игрокам предстоит взять на себя роль главного героя и исследовать этот новый мир, в котором человечество стало симбиотическими существами. Вы будете сталкиваться с различными вызовами и опасностями, а также взаимодействовать с другими персонажами, чтобы раскрыть тайны и загадки, связанные с этими изменениями.


Etlina's Principle предлагает взрослую и глубокую историю, которая исследует темы трансформации, выживания и взаимоотношений. Графический стиль и атмосфера игры помогают создать уникальное впечатление от этого мрачного и опасного мира. Если вы заинтересованы в исследовании фантастического мира, в котором симбиотические жилые костюмы стали частью реальности, и вас привлекают глубокие истории, то Etlina's Principle может быть увлекательным выбором для вас.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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