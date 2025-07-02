Etlina's Principle - это взрослая игра в жанре визуальной новеллы, которая исследует тему симбиотических жилых костюмов. В игре представлена уникальная история о человечестве, которое открыло новый вид жизни, известный как "Нокс Лимакс" - симбиотические организмы, предоставляющие хозяевам невероятные способности.
В начале игры успешные испытания симбиотов на людях кажутся чудом, но спустя год происходит нечто страшное, что радикально меняет мир. Люди начинают превращаться в слизистых латексоподобных существ, а окружающая среда их окрестностей претерпевает глубокие изменения. Города становятся опасными местами, напоминающими чужие планеты со своей собственной флорой и фауной.
Игрокам предстоит взять на себя роль главного героя и исследовать этот новый мир, в котором человечество стало симбиотическими существами. Вы будете сталкиваться с различными вызовами и опасностями, а также взаимодействовать с другими персонажами, чтобы раскрыть тайны и загадки, связанные с этими изменениями.
Etlina's Principle предлагает взрослую и глубокую историю, которая исследует темы трансформации, выживания и взаимоотношений. Графический стиль и атмосфера игры помогают создать уникальное впечатление от этого мрачного и опасного мира. Если вы заинтересованы в исследовании фантастического мира, в котором симбиотические жилые костюмы стали частью реальности, и вас привлекают глубокие истории, то Etlina's Principle может быть увлекательным выбором для вас.
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