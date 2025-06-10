Описание

Milf Breeder — это визуальный роман, в котором рассказывается история выпускницы средней школы Скарлетт, которой недавно исполнилось 18 лет. Она сталкивается с необходимостью найти хорошо оплачиваемую работу для оплаты своего обучения в колледже. В этом ей помогает её любимый учитель, который предлагает ей решение её финансовой проблемы.





Игра в основном фокусируется на истории Скарлетт и её взаимодействии с различными персонажами, включая её учителя. Это игра с элементами визуального романа, где выборы игрока могут влиять на развитие сюжета и исход истории. Сюжет игры разворачивается вокруг тем взросления, принятия решений и поиска собственного пути в жизни.