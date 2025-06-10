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Milf Breeder (18+)

Milf Breeder (18+) Chapter 5

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Версия:
Chapter 5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 271 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 631
Скриншоты
Описание

Milf Breeder — это визуальный роман, в котором рассказывается история выпускницы средней школы Скарлетт, которой недавно исполнилось 18 лет. Она сталкивается с необходимостью найти хорошо оплачиваемую работу для оплаты своего обучения в колледже. В этом ей помогает её любимый учитель, который предлагает ей решение её финансовой проблемы.


Игра в основном фокусируется на истории Скарлетт и её взаимодействии с различными персонажами, включая её учителя. Это игра с элементами визуального романа, где выборы игрока могут влиять на развитие сюжета и исход истории. Сюжет игры разворачивается вокруг тем взросления, принятия решений и поиска собственного пути в жизни.


Информация о модах

полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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