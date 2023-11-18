Описание

The BloodRiver Saga: Retransmitter - представляет собой уникальную и оригинальную интерпретацию популярного аниме "Моя геройская академия". В этой пародийной версии, история главного героя Изуку Мидории разворачивается совершенно иначе.





В игре мы видим альтернативную реальность, где Изуку не становится протеже героя №1, а его судьба связана с более холодным и беспринципным человеком. Это вносит значительные изменения в характер и мотивации персонажа, представляя его не как идеального и чистосердечного героя, но и не делая его полностью безнравственным.





Игра исследует тему моральной двусмысленности и предлагает игрокам увидеть Изуку в новом свете. Не являясь полностью злым, он также отступает от своего привычного образа наивного героя, что делает его персонажем более сложным и многогранным.