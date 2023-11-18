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The BloodRiver Saga: Retransmitter (18+)

The BloodRiver Saga: Retransmitter (18+) 0.05 P3

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Версия:
0.05 P3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 652 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 900
Скриншоты
Описание

The BloodRiver Saga: Retransmitter - представляет собой уникальную и оригинальную интерпретацию популярного аниме "Моя геройская академия". В этой пародийной версии, история главного героя Изуку Мидории разворачивается совершенно иначе.


В игре мы видим альтернативную реальность, где Изуку не становится протеже героя №1, а его судьба связана с более холодным и беспринципным человеком. Это вносит значительные изменения в характер и мотивации персонажа, представляя его не как идеального и чистосердечного героя, но и не делая его полностью безнравственным.


Игра исследует тему моральной двусмысленности и предлагает игрокам увидеть Изуку в новом свете. Не являясь полностью злым, он также отступает от своего привычного образа наивного героя, что делает его персонажем более сложным и многогранным.


Информация о модах

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Скачать The BloodRiver Saga: Retransmitter (18+) v0.05 P3 MOD APK

Скачать The BloodRiver Saga: Retransmitter (18+) 652 Мб Ссылка 2 652 Мб
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Старые версии The BloodRiver Saga: Retransmitter (18+)
Version 0.05 P2


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