That New Teacher (18+) Day 5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Day 5
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
6 468
That New Teacher - это увлекательная игра, в которой вы играете роль бывшего лаборанта, который после увольнения находит новую работу в частной школе. Эта смена работы приводит к серии неожиданных и захватывающих событий.
В игре вы будете исследовать школьные коридоры и классы, сталкиваясь с различными загадками и тайнами, которые скрывает учебное заведение. Ваша задача - разгадать, почему школа не находится под государственным контролем и что за секреты она скрывает.
Кроме того, игра предлагает вам встречи как с новыми, так и со старыми знакомыми, добавляя элемент социального взаимодействия и углубляя сюжетную линию. Вы будете принимать решения, которые повлияют на развитие событий и отношения с другими персонажами.
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