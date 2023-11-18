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That New Teacher (18+)

That New Teacher (18+) Day 5

4
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Day 5
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
6 468

That New Teacher - это увлекательная игра, в которой вы играете роль бывшего лаборанта, который после увольнения находит новую работу в частной школе. Эта смена работы приводит к серии неожиданных и захватывающих событий.


В игре вы будете исследовать школьные коридоры и классы, сталкиваясь с различными загадками и тайнами, которые скрывает учебное заведение. Ваша задача - разгадать, почему школа не находится под государственным контролем и что за секреты она скрывает.


Кроме того, игра предлагает вам встречи как с новыми, так и со старыми знакомыми, добавляя элемент социального взаимодействия и углубляя сюжетную линию. Вы будете принимать решения, которые повлияют на развитие событий и отношения с другими персонажами.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать That New Teacher (18+) Day 5 взлом

Скачать That New Teacher (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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