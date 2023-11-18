That New Teacher - это увлекательная игра, в которой вы играете роль бывшего лаборанта, который после увольнения находит новую работу в частной школе. Эта смена работы приводит к серии неожиданных и захватывающих событий.





В игре вы будете исследовать школьные коридоры и классы, сталкиваясь с различными загадками и тайнами, которые скрывает учебное заведение. Ваша задача - разгадать, почему школа не находится под государственным контролем и что за секреты она скрывает.





Кроме того, игра предлагает вам встречи как с новыми, так и со старыми знакомыми, добавляя элемент социального взаимодействия и углубляя сюжетную линию. Вы будете принимать решения, которые повлияют на развитие событий и отношения с другими персонажами.