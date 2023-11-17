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But I’m the Bad Guy? (18+)

But I’m the Bad Guy? (18+) 0.07v2

5
1
Скачать (686 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.07v2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 686 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
8 110

But I’m the Bad Guy? - это захватывающий визуальный роман, в котором игроки погружаются в жизнь врача, оказавшегося в непростой ситуации. Отвергнутый профессиональным сообществом и занесенный в черный список, главный герой оказывается в маленьком городке, где начинает новую жизнь.


Игрокам предстоит исследовать этот мир, пытаясь адаптироваться к новой реальности. В этом процессе им предстоит столкнуться с различными грязными секретами местных жителей. Каждый персонаж скрывает что-то за своей внешней фасадом нормальности, и раскрывая эти тайны, главный герой будет проникать все глубже в темные уголки городской жизни.


Кроме того, игра обещает множество искушений и моральных дилемм, с которыми придется столкнуться главному герою. Эти испытания будут проверять его рассудок и моральные принципы, заставляя игроков принимать сложные решения, которые повлияют на дальнейшее развитие сюжета.


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Скачать But I’m the Bad Guy? (18+) 0.07v2 взлом

Скачать But I’m the Bad Guy? (18+) 686 Мб Ссылка 2 686 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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