But I’m the Bad Guy? - это захватывающий визуальный роман, в котором игроки погружаются в жизнь врача, оказавшегося в непростой ситуации. Отвергнутый профессиональным сообществом и занесенный в черный список, главный герой оказывается в маленьком городке, где начинает новую жизнь.





Игрокам предстоит исследовать этот мир, пытаясь адаптироваться к новой реальности. В этом процессе им предстоит столкнуться с различными грязными секретами местных жителей. Каждый персонаж скрывает что-то за своей внешней фасадом нормальности, и раскрывая эти тайны, главный герой будет проникать все глубже в темные уголки городской жизни.





Кроме того, игра обещает множество искушений и моральных дилемм, с которыми придется столкнуться главному герою. Эти испытания будут проверять его рассудок и моральные принципы, заставляя игроков принимать сложные решения, которые повлияют на дальнейшее развитие сюжета.