Описание

«Лето с Мией 2» — это визуальная новелла для взрослых, рассказывающая о приключениях наивной девочки Миа, исследующей жизнь, дружбу и сексуальность. История наполнена игривыми сексуальными ситуациями, откровенными разговорами и комедийными выходками, которые будут держать вас в напряжении.





Summer with Mia 2 — визуальный роман для взрослых, история которого вращается вокруг любви и отношений. Вы также можете найти его интересным из-за его соблазнительных иллюстраций, созданных в текстуре с высоким разрешением. Эта визуальная новелла подарит массу удивительных впечатлений игрокам, решившим поучаствовать в том, что их ждет.