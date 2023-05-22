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Summer with Mia 2 (18+)

Summer with Mia 2 (18+) Ep.10

14
3
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Версия:
Ep.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 095
Скриншоты
Описание

«Лето с Мией 2» — это визуальная новелла для взрослых, рассказывающая о приключениях наивной девочки Миа, исследующей жизнь, дружбу и сексуальность. История наполнена игривыми сексуальными ситуациями, откровенными разговорами и комедийными выходками, которые будут держать вас в напряжении.


Summer with Mia 2 — визуальный роман для взрослых, история которого вращается вокруг любви и отношений. Вы также можете найти его интересным из-за его соблазнительных иллюстраций, созданных в текстуре с высоким разрешением. Эта визуальная новелла подарит массу удивительных впечатлений игрокам, решившим поучаствовать в том, что их ждет.


Информация о модах

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Скачать Summer with Mia 2 (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб
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Старые версии Summer with Mia 2 (18+)
Version Ep.9


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Summer with Mia 2 (18+)


Комментарии (3)
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Sirius
Sirius 25 июля 2023 08:04
Перевода скорее всего не будет эпизода 9 если хотели то уже давно перевели. А во второй части очень много зависит от выбора твоего. Так что проходить на английском безусловно будет ошибка. Так как очень запороть всё очень легко если не знаешь английский.
0
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Артем
Артем 29 мая 2023 13:23
Никита, да, есть. Только, если не ошибаюсь, до еп.8
+1
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Никита
Никита 22 мая 2023 05:36
Есть на русском языке?
0
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