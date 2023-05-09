Описание

Growing Things Up (18+) — это не только захватывающая история с персонажами, с которыми вы можете общаться, и осмысленными решениями, которые нужно сделать, но и место, где вы можете открыть для себя свою страсть и следовать ей в любое время. Следуй за своей мечтой сегодня!





Никогда прежде не создавалась игра с такой захватывающей историей, которая побуждает игроков исследовать свои собственные жизненные пути. Нет правильного или неправильного способа играть в эту игру. Только от вас зависит, что значит быть живым. Сыграйте в игру «Хостел» сегодня!