Версия:
0.34a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38 618
Описание
Growing Things Up (18+) — это не только захватывающая история с персонажами, с которыми вы можете общаться, и осмысленными решениями, которые нужно сделать, но и место, где вы можете открыть для себя свою страсть и следовать ей в любое время. Следуй за своей мечтой сегодня!
Никогда прежде не создавалась игра с такой захватывающей историей, которая побуждает игроков исследовать свои собственные жизненные пути. Нет правильного или неправильного способа играть в эту игру. Только от вас зависит, что значит быть живым. Сыграйте в игру «Хостел» сегодня!
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