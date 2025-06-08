Out of Puberty: Reimagined (18+) 0.60
Out of Puberty: Reimagined (18+) - не тратьте время зря, играя одну и ту же старую главу снова и снова. Новый Out of Puberty переосмысливает любимую видеоигру с обновленными визуальными эффектами и передовыми технологиями, любезно предоставленными Tyranobuilder для Renpy.
Теперь стало проще, чем когда-либо, играть в классическую игру, которая подарила вам несколько бессонных ночей бесконечного веселья, с радостным путешествием в более простые времена.
Начните играть в Out of Puberty прямо сейчас и испытайте ее в совершенно новом свете, совершив освежающее путешествие в 2023 год! Не можете остановиться на одной главе? Без проблем! Теперь вы можете загрузить несколько глав, которые позволят вам погрузиться в мир Out of Puberty в свободное время.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.