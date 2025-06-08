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Out of Puberty: Reimagined (18+)

Out of Puberty: Reimagined (18+) 0.60

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Версия:
0.60
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 603
Скриншоты
Описание

Out of Puberty: Reimagined (18+) - не тратьте время зря, играя одну и ту же старую главу снова и снова. Новый Out of Puberty переосмысливает любимую видеоигру с обновленными визуальными эффектами и передовыми технологиями, любезно предоставленными Tyranobuilder для Renpy.


Теперь стало проще, чем когда-либо, играть в классическую игру, которая подарила вам несколько бессонных ночей бесконечного веселья, с радостным путешествием в более простые времена.


Начните играть в Out of Puberty прямо сейчас и испытайте ее в совершенно новом свете, совершив освежающее путешествие в 2023 год! Не можете остановиться на одной главе? Без проблем! Теперь вы можете загрузить несколько глав, которые позволят вам погрузиться в мир Out of Puberty в свободное время.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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