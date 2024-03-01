Описание

Its not a world for Alyssa (18+) - Этот роман о жизни Алиссы, девушки, которая живет со своим отцом и братом. Она слишком невинный и хороший человек для мира и окружающих ее людей. Вот почему у нее будет много «проблем» и «трудных» ситуаций, которые ей придется решать, как она может.





«Похождения Алиссы» - это история о жизни молодой девушки по имени Алисса, которая проживает вместе со своим отцом и братом. Алисса отличается своей невинностью и добротой, что делает ее особенной среди окружающих людей. Однако ее характер и независимость сталкивают ее с различными проблемами и сложными ситуациями, которые она должна решить своими силами.





В ходе романа Алисса будет сталкиваться с различными вызовами и испытаниями, которые помогут ей расти и развиваться как личность. Она будет сталкиваться с конфликтами, трудностями в отношениях, принимать важные решения и искать свое место в мире. В процессе своего путешествия Алисса будет обретать силу и находить свою истинную сущность.





Роман «Похождения Алиссы» предлагает читателям окунуться в эмоциональное и психологическое путешествие главной героини, где она сталкивается с реальными проблемами и вопросами, с которыми многие могут идентифицироваться. Это история о росте, самооткрытии и преодолении трудностей, которая призывает нас задуматься о собственных ценностях и приоритетах в жизни.