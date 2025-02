Описание

The Book of Outcasts — это продолжение увлекательных историй, представленных в TKS: Conussia и The Book of Bondmaids, действие которого происходит через 100 лет после событий этих игр. Ледяные земли Конуссии сохранили свою суровую и холодную природу, как и прежде. Люди здесь по-прежнему стойкие и гордые, а пейзажи завораживают своей красотой и таинственностью. Однако шрамы прошлого все еще заметны: Король-лич, когда-то свергнувший королевскую семью Романзак, оставил глубокий след на судьбах жителей этих земель.





В The Book of Outcasts игрокам предстоит вновь погрузиться в мрачную и завораживающую атмосферу Конуссии, исследовать ее земли и раскрывать тайны, которые скрываются под слоями льда и времени. История погрузит вас в сложные интриги, старые обиды и глубокие загадки, которые продолжают влиять на судьбу королевства спустя столетие. Сможете ли вы найти ответы на вопросы прошлого и понять, как события давних дней влияют на настоящее?