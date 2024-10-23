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The Book of Outcasts (18+)

The Book of Outcasts (18+) 7.0

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Версия:
7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Эротические игры / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 361 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 859
Скриншоты
Описание

The Book of Outcasts — это продолжение увлекательных историй, представленных в TKS: Conussia и The Book of Bondmaids, действие которого происходит через 100 лет после событий этих игр. Ледяные земли Конуссии сохранили свою суровую и холодную природу, как и прежде. Люди здесь по-прежнему стойкие и гордые, а пейзажи завораживают своей красотой и таинственностью. Однако шрамы прошлого все еще заметны: Король-лич, когда-то свергнувший королевскую семью Романзак, оставил глубокий след на судьбах жителей этих земель.


В The Book of Outcasts игрокам предстоит вновь погрузиться в мрачную и завораживающую атмосферу Конуссии, исследовать ее земли и раскрывать тайны, которые скрываются под слоями льда и времени. История погрузит вас в сложные интриги, старые обиды и глубокие загадки, которые продолжают влиять на судьбу королевства спустя столетие. Сможете ли вы найти ответы на вопросы прошлого и понять, как события давних дней влияют на настоящее?


Информация о модах

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Скачать The Book of Outcasts (18+) 361 Мб Ссылка 2 361 Мб
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Старые версии The Book of Outcasts (18+)
Version 4.0 Version TG 4.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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