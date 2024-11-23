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Shadow of the Depth (Мод меню)

Shadow of the Depth (Мод меню) 0.10.30

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Версия:
0.10.30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChillyRoom
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 555 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
664
Скриншоты
Описание

Shadow of the Depth — это динамичный экшн-рогалик с видом сверху, погружающий игроков в мрачный мир средневекового фэнтези. Вас ждет путешествие по темным и опасным подземельям, где придется сражаться с жуткими монстрами и разгадывать тайны, скрывающиеся в глубине. В роли воина, ассасина, мага или другого героя, вам предстоит пробиваться сквозь бесконечные волны врагов, пытаясь защитить родные земли от разрушающего хаоса. Будьте готовы испытать себя в мире, полном тьмы и опасностей!


История начинается с трагедии: на деревню Артура, сына кузнеца, обрушились монстры, оставив после себя лишь пепел и пламя. Потеряв отца в этой бойне, Артур решил посвятить свою жизнь мести, отправившись на путь бесконечной борьбы. Но он не один — к нему присоединились мечник, охотница за головами, маг и другие храбрецы, каждый из которых имеет свои причины спуститься в кишащие монстрами подземелья. Каждый герой проживет свое уникальное приключение, наполненное опасностями, неожиданными поворотами и эпическими сражениями. Сможете ли вы выстоять и вернуть мир в эти темные земли?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Неограниченный BlueGem
  • Неограниченное золото
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Shadow of the Depth (Мод меню) v0.10.30 MOD APK

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Скачать Shadow of the Depth (Мод меню) 555 Мб Ссылка 2 555 Мб
Старые версии Shadow of the Depth
Version 0.10.28


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