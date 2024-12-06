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Tiny Cafe : Кулинарная игра (Мод меню)

Tiny Cafe : Кулинарная игра (Мод меню) 1.4.2

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Версия:
1.4.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Nanali Studios
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 489 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
157
Скриншоты
Описание

Tiny Cafe — это милая и уютная игра-симулятор кафе, где вы сможете создать атмосферное заведение с посетителями-кошками. Игра, ставшая победительницей премии BIC Best Casual Game Award 2024, теперь официально вышла! В честь запуска каждый игрок получит Мастер-шефа — менеджера золотого грейда — и 500 самоцветов в качестве праздничного подарка.


Эта новая игра от создателей Forest Island, которая уже завоевала любовь 5 миллионов игроков, позволяет вам управлять уютной кофейней вместе с Дольче — самой маленькой мышкой-бариста, и котом Гасто. Варите ароматный фильтрованный кофе из зерен собственной обжарки и привлекайте милых кошек в своё кафе. Погрузитесь в расслабляющую атмосферу, наслаждаясь красочной графикой и очаровательными персонажами, которые сделают каждый день в Tiny Cafe приятным и уютным.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель денежного дохода
  • Множитель заработка самоцветов
  • Монеты без уменьшения
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tiny Cafe : Кулинарная игра (Мод меню) v1.4.2 MOD APK

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Скачать Tiny Cafe : Кулинарная игра (Мод меню) 489 Мб Ссылка 2 489 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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