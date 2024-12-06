Описание

Tiny Cafe — это милая и уютная игра-симулятор кафе, где вы сможете создать атмосферное заведение с посетителями-кошками. Игра, ставшая победительницей премии BIC Best Casual Game Award 2024, теперь официально вышла! В честь запуска каждый игрок получит Мастер-шефа — менеджера золотого грейда — и 500 самоцветов в качестве праздничного подарка.





Эта новая игра от создателей Forest Island, которая уже завоевала любовь 5 миллионов игроков, позволяет вам управлять уютной кофейней вместе с Дольче — самой маленькой мышкой-бариста, и котом Гасто. Варите ароматный фильтрованный кофе из зерен собственной обжарки и привлекайте милых кошек в своё кафе. Погрузитесь в расслабляющую атмосферу, наслаждаясь красочной графикой и очаровательными персонажами, которые сделают каждый день в Tiny Cafe приятным и уютным.