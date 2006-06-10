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Jungle: Аниме новелла | Любовь (Мод, Много душ)

Jungle: Аниме новелла | Любовь (Мод, Много душ) 10.06.06

10
4
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Senome
Версия:
10.06.06
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 310 Мб
id приложения:
visual.novel.jungle
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
6
Просмотров:
2 955

Jungle: Otome Romance Games – это уникальная смесь симулятора свиданий и визуальной новеллы, которая выделяется своим нестандартным подходом к графике и игровому процессу. Эта игра предлагает свежий и оригинальный опыт поклонникам жанра, искателям новых впечатлений и тем, кто устал от однообразия традиционных визуальных новелл.


Главная героиня игры – молодая девушка, которая отправляется в путешествие по Токио. В ходе своих приключений она неожиданно присоединяется к секретной группе людей, объединенных общей целью – поиском загадочного амулета с уникальными и удивительными свойствами. Этот амулет обладает могуществом, способным изменить судьбу, и может стать ключом к спасению главной героини.


Игра Jungle: Otome Romance Games предлагает игрокам исследовать сложные и интригующие отношения между персонажами. Каждый член группы является лишь временным союзником, преследующим свои собственные цели и мечты. В этой атмосфере неопределенности и соперничества игрокам предстоит принимать решения, которые будут влиять на развитие сюжета и отношения с другими персонажами.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченная душа/время

 Теги темы: Много денег, Новеллы

Скачать Jungle: Аниме новелла | Любовь (Мод, Много душ) 10.06.06 взлом

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Скачать Jungle: Аниме новелла | Любовь (Мод, Много душ) 310 Мб Ссылка 2 310 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Jungle: Аниме новелла | Любовь (Мод, Много душ)


Комментарии (6)
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. 11 мая 2024 11:15
Как вообще мод работает?
0
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ВажнаПельмешка
ВажнаПельмешка 3 марта 2024 19:02
Нужно обновить взлом, так как вышла новая глава❤️😘💘
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 февраля 2024 21:51
ВажнаПельмешка, Спасибо за отзыв!
+3
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ВажнаПельмешка
ВажнаПельмешка 20 февраля 2024 20:04
Мод работает прекрасно😘игра атмосферная и интригующая.Всем советую поиграть в неё❤️
+1
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Гость Даша
Гость Даша 29 января 2024 15:30
вышла новая глава , значит вышла новая версия . очень жду обновления взлома
0
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Филицыя
Филицыя 24 января 2024 17:10
Хорошая новелла.🙃
Жалко не закончина.🥹
Есть русский язык.🫣
Мод работает отлично спасибо.🐾🖤
+3
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