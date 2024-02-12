android-1.ru / Игры / Симуляторы / Idle Farm: Harvest Empire (Мод, Много бриллиантов)
Idle Farm: Harvest Empire (Мод, Много бриллиантов)

Idle Farm: Harvest Empire (Мод, Много бриллиантов) 1.4.3

2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BoomBit Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 557
Скриншоты
Описание

Idle Farm: Harvest Empire - это много больше чем простая кликер-игра она приносит уникальное удовольствие от наблюдения за процветанием ваших полей в этой игре игроки участвуют в создании и развитии собственной фермы размещая различные фермерские постройки и выращивая урожай что создает полноценное путешествие по миру фермерства.


В "Idle Farm: Harvest Empire" игроки не просто нажимают кнопки они вкладывают труд и любовь в свои поля создавая уникальную ферму каждая постройка каждое поле каждый урожай добавляет свою частицу в общую картину успеха и процветания. Игра позволяет ощутить настоящее волнение от фермерства когда поля ласкает ветер заставляя урожай танцевать в завораживающем ритме наблюдение за этим процессом вызывает чувство гордости и удовлетворения от работы которую игроки вкладывают в свою ферму.


Информация о модах

Награда в виде драгоценных камней x999999

Показать полностью
 Теги темы: фермы

Скачать Idle Farm: Harvest Empire (Мод, Много бриллиантов) v1.4.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Idle Farm: Harvest Empire (Мод, Много бриллиантов) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Arrow Battle-Kill the Boss (Полная версия)
Arrow Battle-Kill the Boss (Полная версия)
Version: 1.0.0
Chef Match: Food Truck Match 3 (Мод Меню)
Chef Match: Food Truck Match 3 (Мод Меню)
Version: 2.1
Deadly Nightmare UH (Полная версия)
Deadly Nightmare UH (Полная версия)
Version: 1.1.7
Слово Пацана: Атака Чушпанов (Полная версия)
Слово Пацана: Атака Чушпанов (Полная версия)
Version: 12
Code Z Day Хроники: Хоррор 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Code Z Day Хроники: Хоррор 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.3.6a
Tomb Miner - Idle Merge (Мод меню)
Tomb Miner - Idle Merge (Мод меню)
Version: 0.17.1
Car Mechanic Tycoon (Мод, Бесплатные награды)
Car Mechanic Tycoon (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.1.4
Математичка - Хоррор Игра (Полная версия)
Математичка - Хоррор Игра (Полная версия)
Version: 1.0

Отзывы о Idle Farm: Harvest Empire (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив