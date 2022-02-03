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3D Класс Вождения (Мод, Unlocked)

3D Класс Вождения (Мод, Unlocked) 32.51

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Версия:
32.51
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
John 3:16
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 241 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 456
Скриншоты
Описание

Испытайте вождение в 3D, как если бы вы были в игре! Гоняйте в реалистичной среде с реальной физикой и ощущениями! С 3D Driving Class вы получите удовольствие от вождения, как если бы вы были в игре. Захватывающая, но сложная игра-симулятор вождения с потрясающими физическими эффектами. Визуальные эффекты и механика чрезвычайно детализированы и хорошо анимированы для полного погружения.


С различными моделями автомобилей игроки могут «купить» любой автомобиль, которым они хотят управлять, а также собирать автомобили на протяжении всей игры. Каково это — водить первоклассный роскошный автомобиль? Испытайте себя на Lamborghini или Ferrari в 3D-классе вождения!» Загрузите эту игру сейчас


Партия Saenuri утверждает, что приняла законопроект об изменении проверки водительских прав, теперь вы можете выступать в качестве водителя в Южной Корее. Практикуйте проверку водительских прав в Южной Корее с помощью этого приложения-симулятора! Поскольку большая часть содержания теста не изменится, это приложение, в котором вы можете потренироваться в играх. Если вы установите это приложение, оно изменит результат вашего счета. Как вы измените свой счет во время тренировки?


Информация о модах
  • Все автомобили доступны для игры

Как использовать: Выберите транспортное средство, в котором вы хотите играть, и нажмите «Принудительный выбор автомобиля» в меню.

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 Теги темы: Unlocked

Скачать 3D Класс Вождения (Мод, Unlocked) v32.51 MOD APK

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Скачать 3D Класс Вождения (Мод, Unlocked) 241 Мб Ссылка 2 241 Мб
Старые версии 3D Класс Вождения
Version 32.20


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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