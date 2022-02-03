Описание

Испытайте вождение в 3D, как если бы вы были в игре! Гоняйте в реалистичной среде с реальной физикой и ощущениями! С 3D Driving Class вы получите удовольствие от вождения, как если бы вы были в игре. Захватывающая, но сложная игра-симулятор вождения с потрясающими физическими эффектами. Визуальные эффекты и механика чрезвычайно детализированы и хорошо анимированы для полного погружения.





С различными моделями автомобилей игроки могут «купить» любой автомобиль, которым они хотят управлять, а также собирать автомобили на протяжении всей игры. Каково это — водить первоклассный роскошный автомобиль? Испытайте себя на Lamborghini или Ferrari в 3D-классе вождения!» Загрузите эту игру сейчас





Партия Saenuri утверждает, что приняла законопроект об изменении проверки водительских прав, теперь вы можете выступать в качестве водителя в Южной Корее. Практикуйте проверку водительских прав в Южной Корее с помощью этого приложения-симулятора! Поскольку большая часть содержания теста не изменится, это приложение, в котором вы можете потренироваться в играх. Если вы установите это приложение, оно изменит результат вашего счета. Как вы измените свой счет во время тренировки?