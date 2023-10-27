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Stickman vs Zombies (Мод, Много монет)

Stickman vs Zombies (Мод, Много монет) 1.5.55

83
20
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Версия:
1.5.55
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Aurecas
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 641
Скриншоты
Описание

Stickman vs. Zombies представляет захватывающую битву с армией зомби, где игрокам доступна передовая военная техника. Каждая локация на карте раскрывает уникальные истории, которые развиваются в ходе игры. Вооруженные разнообразными видами оружия и транспортными средствами, игроки готовы к преодолению всех трудностей, стоящих на их пути. Их стратегические планы и тактический гений станут определяющими в отражении масштабной атаки зомби.


В этой невероятной битве мастерство игроков испытывается до предела. Успешное сопротивление требует не только мощного вооружения, но и мгновенной адаптации к изменяющимся условиям боя. От игроков требуется проявить свое мастерство и умение эффективно противостоять угрозе зомби, вступив в захватывающую битву, где каждая минута становится все более напряженной и захватывающей.


Stickman vs. Zombies призвана погрузить игроков в атмосферу напряженного сражения, где каждый ход имеет значение. Будьте готовы к вызову и докажите свою способность не только выжить, но и одержать победу в этой увлекательной битве за выживание против орд зомби.


Информация о модах

МОД 1

  • Игровая валюта не тратится;
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно игровой валюты.

МОД 2

1. РЕЖИМ БОГА

2. ТУПОЙ ВРАГ

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

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 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman vs Zombies (Мод, Много монет) v1.5.55 MOD APK

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MOD V1 87 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 87 Мб

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