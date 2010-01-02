Kingdom Guard — это уникальная оборонительная игра в сочетании с вербовкой солдат. Игра принесет вам фантастический меч и магические войны. Вы будете обучать и направлять солдат для защиты своей родины от натиска захватчиков, став талантливыми лидерами в этом мире. Это увлекательная игра с увлекательным сюжетом. Титан вторгся в мир, и амбиции ее матери находятся на грани уничтожения, поэтому ваша миссия - найти легендарное яйцо дракона, оставшееся в этом мире. Город стягивает свой темный легион, чтобы напасть на ваше королевство; вам нужно защитить его от вторжения гигантов.
Кроме того, вам нужно развернуть множество башен и обучить войска, чтобы защитить яйца от натиска врагов. Итак, тренируйте своих солдат, чтобы они стали солидными и профессиональными в сочетании с другими типами солдат, чтобы защитить яйца дракона и спасти мир. В частности, вы можете объединять войска, чтобы сделать их сильнее, и нанимать могущественных героев для борьбы с врагом. Кроме того, вы можете обновить свою армию с помощью простого интерфейса.
- МОД МЕНЮ
- Одно попадание Убивает
- Количество монстров с низкой волной
Инфо :
- Не используйте его до 6-го этапа.
- Включение функций вступит в силу при следующей волне появления монстров.
- Ошибка проверки стадии > Улучшайте казармы, героя и все, что связано с вашей силой, чтобы избежать ошибки.
Скачать Страж Королевства (Мод, Слабые враги) v1.0.508 MOD APK
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