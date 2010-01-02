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Страж Королевства (Мод, Слабые враги)

Страж Королевства 1.0.508

Встроенный кэш
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Версия:
1.0.508
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
tap4fun
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 538 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 304
Скриншоты
Описание

Kingdom Guard — это уникальная оборонительная игра в сочетании с вербовкой солдат. Игра принесет вам фантастический меч и магические войны. Вы будете обучать и направлять солдат для защиты своей родины от натиска захватчиков, став талантливыми лидерами в этом мире. Это увлекательная игра с увлекательным сюжетом. Титан вторгся в мир, и амбиции ее матери находятся на грани уничтожения, поэтому ваша миссия - найти легендарное яйцо дракона, оставшееся в этом мире. Город стягивает свой темный легион, чтобы напасть на ваше королевство; вам нужно защитить его от вторжения гигантов.


Кроме того, вам нужно развернуть множество башен и обучить войска, чтобы защитить яйца от натиска врагов. Итак, тренируйте своих солдат, чтобы они стали солидными и профессиональными в сочетании с другими типами солдат, чтобы защитить яйца дракона и спасти мир. В частности, вы можете объединять войска, чтобы сделать их сильнее, и нанимать могущественных героев для борьбы с врагом. Кроме того, вы можете обновить свою армию с помощью простого интерфейса.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Одно попадание Убивает
  • Количество монстров с низкой волной


Инфо :

  1. Не используйте его до 6-го этапа.
  2. Включение функций вступит в силу при следующей волне появления монстров.
  3. Ошибка проверки стадии > Улучшайте казармы, героя и все, что связано с вашей силой, чтобы избежать ошибки.
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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Страж Королевства (Мод, Слабые враги) v1.0.508 MOD APK

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ENG 538 Мб JP 538 Мб ENG (Ссылка 2) 538 Мб JP (Ссылка 2) 538 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Страж Королевства (Мод, Слабые враги)


Комментарии (5)
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Bzlom
Bzlom 4 июня 2024 08:04
Обновите пожалуйста до версии 1.445, если действительно хакали данную игру
0
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Zen
Zen 9 ноября 2023 03:20
Обновите пожалуйста да 1.0.381
0
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Did
Did 6 октября 2023 18:59
Обновите пожалуйста до 1.0.376
+1
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Макс
Макс 11 июля 2023 17:05
1.0.360 обнова
+2
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КУКАРА
КУКАРА 17 декабря 2022 12:18
Ничего не работает как и на втором твоём сайте, 10 страниц по 30 сек просмотра и ничего нет. Не вводи людей в заблуждения.
-1
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