Описание

Kingdom Guard — это уникальная оборонительная игра в сочетании с вербовкой солдат. Игра принесет вам фантастический меч и магические войны. Вы будете обучать и направлять солдат для защиты своей родины от натиска захватчиков, став талантливыми лидерами в этом мире. Это увлекательная игра с увлекательным сюжетом. Титан вторгся в мир, и амбиции ее матери находятся на грани уничтожения, поэтому ваша миссия - найти легендарное яйцо дракона, оставшееся в этом мире. Город стягивает свой темный легион, чтобы напасть на ваше королевство; вам нужно защитить его от вторжения гигантов.





Кроме того, вам нужно развернуть множество башен и обучить войска, чтобы защитить яйца от натиска врагов. Итак, тренируйте своих солдат, чтобы они стали солидными и профессиональными в сочетании с другими типами солдат, чтобы защитить яйца дракона и спасти мир. В частности, вы можете объединять войска, чтобы сделать их сильнее, и нанимать могущественных героев для борьбы с врагом. Кроме того, вы можете обновить свою армию с помощью простого интерфейса.