Chef Match: Food Truck Match 3 (Мод Меню) 1.94
Добро пожаловать в Chef Match, где вы сможете отправиться в восхитительное приключение-головоломку! Перемещайте ингредиенты, решайте головоломки «три в ряд» и помогите шеф-повару Кейт построить свою кулинарную империю. Приготовьтесь к увлекательному путешествию!
Игра предлагает более 1000 захватывающих уровней «три в ряд» и предлагает бесконечное удовольствие от головоломок. Решайте головоломки, зарабатывайте монеты, открывайте новые достопримечательности города и улучшайте фургон с едой шеф-повара Кейт. Веселые бустеры помогут вам в этом, а такие соревнования, как «Гонка поваров», «Гонка с радужными мячами» и «Гонка с мороженым», позволят вам получить потрясающие награды. И что самое приятное, можно играть в автономном режиме, чтобы развлечься на ходу!
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество монет
- Неограниченные бустеры
- Без рекламы
Скачать Chef Match: Food Truck Match 3 (Мод Меню) 1.94 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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