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Chef Match: Food Truck Match 3 (Мод Меню)

Chef Match: Food Truck Match 3 (Мод Меню) 1.94

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Скачать (160 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Y Factory Inc.
Версия:
1.94
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.yfactorysoft.chefmatch
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
626

Добро пожаловать в Chef Match, где вы сможете отправиться в восхитительное приключение-головоломку! Перемещайте ингредиенты, решайте головоломки «три в ряд» и помогите шеф-повару Кейт построить свою кулинарную империю. Приготовьтесь к увлекательному путешествию!


Игра предлагает более 1000 захватывающих уровней «три в ряд» и предлагает бесконечное удовольствие от головоломок. Решайте головоломки, зарабатывайте монеты, открывайте новые достопримечательности города и улучшайте фургон с едой шеф-повара Кейт. Веселые бустеры помогут вам в этом, а такие соревнования, как «Гонка поваров», «Гонка с радужными мячами» и «Гонка с мороженым», позволят вам получить потрясающие награды. И что самое приятное, можно играть в автономном режиме, чтобы развлечься на ходу!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченные бустеры
  • Без рекламы
 Теги темы: Мод меню

Скачать Chef Match: Food Truck Match 3 (Мод Меню) 1.94 взлом

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Скачать Chef Match: Food Truck Match 3 (Мод Меню)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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