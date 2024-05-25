Добро пожаловать в Chef Match, где вы сможете отправиться в восхитительное приключение-головоломку! Перемещайте ингредиенты, решайте головоломки «три в ряд» и помогите шеф-повару Кейт построить свою кулинарную империю. Приготовьтесь к увлекательному путешествию!





Игра предлагает более 1000 захватывающих уровней «три в ряд» и предлагает бесконечное удовольствие от головоломок. Решайте головоломки, зарабатывайте монеты, открывайте новые достопримечательности города и улучшайте фургон с едой шеф-повара Кейт. Веселые бустеры помогут вам в этом, а такие соревнования, как «Гонка поваров», «Гонка с радужными мячами» и «Гонка с мороженым», позволят вам получить потрясающие награды. И что самое приятное, можно играть в автономном режиме, чтобы развлечься на ходу!