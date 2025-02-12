Описание

Dark Romance 11: Небесные Сады представляет собой захватывающую игру в жанре "искать предметы", которая теперь доступна в версии free to play, делая ее идеальным выбором для всех любителей этого жанра. В этой версии игры игроки окунутся в мир фэнтези, где предстоит решить множество загадок и разгадать тайны волшебного Царства Левросс.





Игра начинается с трагической истории: злобная колдунья убила вашего отца, великого Короля Левросса, и теперь ваша задача — отправиться в Лесное Королевство колдуньи, чтобы отомстить за его смерть и заполучить ее волшебные крылья, которые обладают мощью воскрешения. По пути вас ждут встречи с волшебными существами, которые будут пытаться остановить вас любой ценой.





В процессе приключения вы вскоре обнаружите, что история смерти вашего отца не так проста, как казалась на первый взгляд, и вам предстоит разгадать глубоко скрытую правду. Кто же на самом деле стоит за смертью Короля? Ваше путешествие обещает быть полным открытий и неожиданных поворотов, в котором вам придется искать союзников и бороться с настоящим злом, угрожающим Царству Левросс.