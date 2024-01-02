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Shatter: переиздание (Мод, Unlocked)

Shatter: переиздание (Мод, Unlocked) 1.6

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Версия:
1.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 324 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
446
Скриншоты
Описание

Shatter Remastered подарит вам новый опыт в этом конкретном игровом жанре, в то же время предлагая больше потенциальных элементов для экстремального веселья и увлекательности. Игра не знает границ в своем творчестве и готова предоставить игрокам различные ожидания и выражения на протяжении всего их развития, сражаясь с блочными инопланетянами.


Сногсшибательная видеоигра Shatter Remastered — это возврат к классическим аркадным играм, из которых она черпает вдохновение, а также представляет новые элементы игрового процесса и сложные конфликты или сражения. При этом вы сражаетесь с бесчисленным количеством врагов, от мелких до боссов. В игре также используется яркий трехмерный визуальный стиль в различных локациях, что делает исследование вселенной более уникальным и увлекательным. Кроме того, механизм автоматической стрельбы, когда дело доходит до прицеливания, позволяет повысить точность, пока вы сосредоточены на передвижении.



Информация о модах
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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Shatter: переиздание (Мод, Unlocked) 324 Мб Ссылка 2 324 Мб

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