Описание

Shatter Remastered подарит вам новый опыт в этом конкретном игровом жанре, в то же время предлагая больше потенциальных элементов для экстремального веселья и увлекательности. Игра не знает границ в своем творчестве и готова предоставить игрокам различные ожидания и выражения на протяжении всего их развития, сражаясь с блочными инопланетянами.





Сногсшибательная видеоигра Shatter Remastered — это возврат к классическим аркадным играм, из которых она черпает вдохновение, а также представляет новые элементы игрового процесса и сложные конфликты или сражения. При этом вы сражаетесь с бесчисленным количеством врагов, от мелких до боссов. В игре также используется яркий трехмерный визуальный стиль в различных локациях, что делает исследование вселенной более уникальным и увлекательным. Кроме того, механизм автоматической стрельбы, когда дело доходит до прицеливания, позволяет повысить точность, пока вы сосредоточены на передвижении.



