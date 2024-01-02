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Современное Fps Пистолет (Мод, Тупые боты)

Современное Fps Пистолет (Мод, Тупые боты) 2.5.1

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Версия:
2.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gaming Storm
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 257 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
642
Скриншоты
Описание

Modern FPS Gun Shooter Strike - это захватывающий шутер от первого лица, который погрузит вас в фантастические сражения с другими игроками. Эта игра предлагает динамичный и адреналиновый игровой процесс, который подарит вам незабываемый опыт.


В Modern FPS Gun Shooter Strike вы сможете соревноваться с другими игроками и стремиться к признанию в игровом мире. Это многопользовательская игра, где вашей целью будет показать свое мастерство в стрельбе и тактике. Будьте готовы к соревнованиям на различных картах и в разнообразных режимах игры.


Одной из привлекательных особенностей игры является постоянное обновление событий и контента в игре. Вы всегда будете иметь возможность участвовать в различных событиях и мероприятиях, что добавляет разнообразие и вызов в игровой процесс. Успешное участие в этих событиях позволит вам заработать ценные награды и улучшения для вашего персонажа или оружия.


Информация о модах

Тупой враг

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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