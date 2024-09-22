android-1.ru / Игры / Экшен / Sonic Mania Plus - NETFLIX (Мод, Unlocked)
Sonic Mania Plus - NETFLIX (Мод, Unlocked)

Sonic Mania Plus - NETFLIX (Мод, Unlocked) 5.3.3

3
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.3.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 078
Скриншоты
Описание

Sonic Mania Plus является замечательным праздником для всех поклонников Соника, возвращающим франшизу к её корням с помощью 2D-графики в стиле ретро и классического игрового процесса. Эта игра - настоящее напоминание о том, почему Соник стал культовым персонажем в мире видеоигр, предлагая игрокам уникальный опыт, сочетающий в себе быстрый темп и захватывающие приключения.


В "Sonic Mania Plus" игроки могут выбрать одного из трех персонажей: Соника, Тейлза или Наклза, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, что добавляет игре разнообразия и глубины. Соник может быстро мчаться по уровням, Тейлз способен летать, а Наклз карабкаться по стенам, что позволяет игрокам исследовать множество скрытых маршрутов и тайников.


Игра включает в себя как переработанные классические зоны, так и совершенно новые уровни, каждый из которых предлагает уникальные вызовы, включая смертельные ловушки и препятствия, которые требуют от игроков точных прыжков и идеального расчета времени. Кроме того, она представляет собой коллекцию захватывающих боссов, включая новых врагов и эпические схватки с доктором Эггманом и его армией роботов.


Информация о модах
  • Игра больше не требует платной подписки Netflix.

Запускайте игру строго с интеетом.

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Sonic Mania Plus - NETFLIX (Мод, Unlocked) v5.3.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Sonic Mania Plus - NETFLIX (Мод, Unlocked) 240 Мб Ссылка 2 240 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Trivia Spin－Эрудит Викторины (Мод, Много алмазов)
Trivia Spin－Эрудит Викторины (Мод, Много алмазов)
Version: 1.6
Garena RoV: Dragon LNY (Мод, Map Hack)
Garena RoV: Dragon LNY (Мод, Map Hack)
Version: 1.53.1.3
симулятор полета на самолете (Мод, Много золота)
симулятор полета на самолете (Мод, Много золота)
Version: 4.0
Мотокросс mx Dirt Bike игры (Мод, Много монет)
Мотокросс mx Dirt Bike игры (Мод, Много монет)
Version: 3.1
Call of Duty: Mobile VN (Мод, Мега-Меню)
Call of Duty: Mobile VN (Мод, Мега-Меню)
Version: 1.8.43
Honor of Kings (Полная версия)
Honor of Kings (Полная версия)
Version: 9.2.1.8
Deep Rock Galactic Mobile (Полная версия)
Deep Rock Galactic Mobile (Полная версия)
Version: 3
Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню)
Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.9.1

Отзывы о Sonic Mania Plus - NETFLIX (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив