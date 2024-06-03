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симулятор полета на самолете (Мод, Много золота)

симулятор полета на самолете (Мод, Много золота) 3.6

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PlayTricks Studio
Версия:
3.6
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.playtricks.airplane.flight.pilot.simulator.avion.x.planegames.flugzeug.planesim.flightsimulator
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
58

Pilot Flight Simulator Offline предлагает уникальный и захватывающий опыт управления самолетом для всех, кто мечтает о небе. Этот симулятор полетов погружает игроков в мир авиации, где они могут испытать на себе все тонкости управления различными реалистичными моделями самолетов. От небольших одномоторных машин до больших пассажирских лайнеров — каждый тип воздушного судна требует от пилота уникальных навыков и знаний.


Одной из ключевых особенностей игры является возможность исследовать открытое небо, наслаждаясь великолепными видами, не требуя при этом подключения к интернету. Это делает "Pilot Flight Simulator Offline" идеальным выбором для тех, кто хочет погрузиться в авиасимулятор в любое время и в любом месте.


Реалистичная физика полета обеспечивает правдоподобное взаимодействие с атмосферой и погодными условиями, что добавляет сложности и реализма в процесс управления самолетом. Игрокам предстоит не просто управлять полетом, но и решать различные задачи, связанные с навигацией, поддержанием необходимой высоты и скорости, а также выполнением безопасных взлетов и посадок на сложных взлетно-посадочных полосах.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество монет 

 Теги темы: Много монет

Скачать симулятор полета на самолете (Мод, Много золота) 3.6 взлом

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Скачать симулятор полета на самолете (Мод, Много золота)
70 Мб
Ссылка 2
70 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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