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Merge Adventure: Magic Puzzles (Мод, Бесплатные покупки)

Merge Adventure: Magic Puzzles (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.70

9
4
Скачать (188 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Neverest Games
Версия:
1.2.70
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 188 Мб
id приложения:
com.neverestgames.mergeadventure
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
7
Просмотров:
7 236

Merge Adventure заносит на страницы своей истории незабываемый опыт, превращая обычное действо слияния предметов в увлекательное приключение, где каждое движение имеет значение. Игроки, которые погружаются в этот мир, обнаруживают, что каждый шаг вперед открывает перед ними новые горизонты. Не просто собирать и сочетать – здесь нужно думать стратегически, чтобы из множества различных элементов создавать нечто удивительное и сильное.


Магия в Merge Adventure начинается с простых комбинаций, но быстро разрастается до целых экосистем, где каждое существо и предмет вносят свой вклад в великую цель – спасение королевства. И драконы здесь не просто украшение, они являются ключевыми фигурами, каждый со своей уникальной мощью и способностями, которые могут изменить ход игры.


В процессе игры по мере того, как игроки продвигаются вперед, они встречают новых существ и предметы, каждый из которых несет в себе особенную магию. Открывая эти элементы, они не только укрепляют свои позиции, но и расширяют свой арсенал, делая каждое слияние более мощным и эффективным.



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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Merge Adventure: Magic Puzzles (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.70 взлом

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Скачать Merge Adventure: Magic Puzzles (Мод, Бесплатные покупки)
188 Мб
Ссылка 2
188 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Adventure: Magic Puzzles (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (7)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 27 февраля 2024 13:24
Обновите игру пожалуйста
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 26 февраля 2024 20:21
Обновите игру пожалуйстаНу зато порно обновляете регулярно,оно же важнее.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 24 февраля 2024 12:50
Обновите игру пожалуйста
+1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 20 февраля 2024 13:50
Обновите пожалуйста
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 февраля 2024 01:08
Ольга Полякова, скоро обновим
+1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 12 февраля 2024 22:18
Ну закинте новинку пожалуйста.
0
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Анима
Анима 24 июня 2023 14:55
Нет мода, а если есть, то не рабочий.
0
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