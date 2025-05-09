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Криспи-стрит (Мод, Unlocked)

Криспи-стрит (Мод, Unlocked) 1.0.13

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Версия:
1.0.13
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 15:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 431 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
440
Скриншоты
Описание

Krispee Street - это захватывающая игра в прятки, которая обещает полное удовлетворение игрового процесса. В этой игре вы погрузитесь в мир, полный бесчисленных предметов и персонажей, ожидающих вашего открытия. Красивая и приятная графика добавляет впечатляющего визуального опыта, усиливая удовольствие от каждого прохождения уровня.


Задания в Krispee Street разнообразны и увлекательны, они охватывают широкий спектр категорий, что позволяет наслаждаться разнообразием уровней по вашему вкусу. Вам предстоит разгадывать загадки и находить хорошо спрятанные цели среди суетливой толпы, создавая захватывающий и интригующий игровой опыт.


Эта игра станет прекрасным способом провести время, подарив вам не только удовольствие от поиска и открытия, но и возможность погрузиться в захватывающий игровой мир, полный загадок и приключений. Krispee Street обещает вам уникальный опыт, который оставит в вас яркие впечатления и желание вернуться снова и снова.


Информация о модах

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КАК СКАЧАТЬ APKS/ZIP


1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта

2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)

3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)

4. Установите APK и выберите оба файлы и нажмите «Установить».

5. Наслаждайтесь!

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Криспи-стрит (Мод, Unlocked) 431 Мб Ссылка 2 431 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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