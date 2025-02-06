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Jewel Amazon : Match 3 Puzzle (Мод, Auto Win)

Jewel Amazon : Match 3 Puzzle (Мод, Auto Win) 1.21.0

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Версия:
1.21.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
V2R
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
465
Скриншоты
Описание

Вы готовы отправиться в приключение в джунглях Амазонки? Не ищите ничего, кроме Jewel Amazon, лучшей игры-головоломки 2023 года в жанре «три в ряд». Присоединяйтесь к Джалиен, племенному воину, стремящемуся восстановить свое сообщество, и помогите ей в ее поисках с помощью десятков различных устройств для миссий. Jewel Amazon предлагает игрокам различные миссии с яркой и красочной графикой, которые вас загипнотизируют. Вы заблудитесь в джунглях Амазонки, решая сложные головоломки, чтобы помочь Джалиен и ее племени.


В этой игре вас ждут 2500 различных этапов. Но что действительно отличает Jewel Amazon от других игр-головоломок, так это уникальное сочетание стратегии и мастерства. Вам нужно будет быстро думать и делать стратегические ходы, чтобы проходить уровни и продвигаться по игре. Дело не только в подборе драгоценностей; речь идет о том, чтобы перехитрить саму игру. Кроме того, игра предлагает широкий спектр усилений и бонусов, которые помогут вам. У вас будет множество инструментов, чтобы пройти даже самые сложные уровни, от взрывчатых веществ до вариантов перемешивания. С таким разнообразием вам никогда не надоест играть в Jewel Amazon.



Информация о модах

Автоматическая победа

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Скачать Jewel Amazon : Match 3 Puzzle (Мод, Auto Win) v1.21.0 MOD APK

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Скачать Jewel Amazon : Match 3 Puzzle (Мод, Auto Win) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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