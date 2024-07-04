Cookie Cats Blast (Мод, Много денег) 1.42.0
Версия:
1.42.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tactile Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 721
Cookie Cats Blast - свежая головоломка «Три в ряд» Tactile Entertainment, из которой игроки, и они уже знают, что команда отважных героев получит новую главу приключений и захватывающих событий. На этом этапе персонажам необходимо защитить свои запасы печенья от беглого вора. Он имел несчастье оставлять крошки. По их следу и идем к нашим станциям. Впереди вас ждут разнообразные уровни в нескольких режимах, а также первый в таблице лидеров.
Информация о модах
Много монет, Жизней
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