Cookie Cats Blast - свежая головоломка «Три в ряд» Tactile Entertainment, из которой игроки, и они уже знают, что команда отважных героев получит новую главу приключений и захватывающих событий. На этом этапе персонажам необходимо защитить свои запасы печенья от беглого вора. Он имел несчастье оставлять крошки. По их следу и идем к нашим станциям. Впереди вас ждут разнообразные уровни в нескольких режимах, а также первый в таблице лидеров.